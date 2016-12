IPS Teodosie, urmărit penal pentru corupție

08:01:44 / 13 Septembrie 2014

Despre cler si biserica

Daca vrei sa-ti imaginezi figura lui Iuda , priveste-l pe Inalt Prea Sinistrul Rasputin zis si Teodosie . Este un politicianist in sutana , corupt pana in maduva oaselor . Datorita unora ca el crestinul a atat de rau , de lacom si nedrepti . Daca clerul ar fi alcatuit din personalitati morale , din inteligente si vointe ascutite , preponderenta politicianismului demagog si hot ar disparea . Nu avem nici un preot prieten , in nicio imprejurare . S-au imbueghezit , toti sunt pusi pe procopseala . Biserica s-a transformat intr-o unealta a celui mai josnic politicianism , si se bucura de venituri imense pentru care nu plateste impozite . Preotii si superiorii lor recurg la toate mijloacele pentru a insela credulitatea poporului si asa batjocorit de politicianisti . Totul e de vanzare : botezul , cununia, prescuraprohodul,parastasul,mirul,agheasma,maslul,impartasania . Sarbatorile , hramurile, pomenirile , Pastele , Craciunul , , toate se transforma in bani si iar bani . O armata de preoti si calugari care nu dau natiei nimic . Nu este normal ca mii de preoti si sute de episcopi si mitropolitisa fie straini de sufletul romanilor si sa ramana la hotarul pomelnicului , al salariului ,si al unei slujbe facute de mantuiala.Clerul romanesc vietuieste culcat pe urechea statului si beneficiaza de o situatie parazitara de care nu se bucura nicio alta profesie . Pe cand randamentul unui profesor si al unui magistrat e verificat permanent, preotul ia leafa ca sa stea de vorba cu Cel de Sus , ceea ce putem face fiecare dintre noi in mod gratuit . BOR s-a transformat intr-o unealta politicianista si corupta