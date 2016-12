Irakian judecat pentru spălare de bani, lăsat să fugă din ţară

Unul dintre cetăţenii irakieni care l-au ajutat pe constănţeanul Emil Oprea să prejudicieze statul cu peste 165 de miliarde de lei vechi, Hussain Abbas, a reuşit să plece din ţară, după ce instanţa i-a revocat, în urmă cu o lună, măsura interdicţiei de a părăsi ţara. El a fost eliberat din arest în luna ianuarie a acestui an, şi ulterior i-a convins pe judecători că are afaceri peste hotare care necesită prezenţa sa acolo. Abbas a profitat de eliberarea sa şi a fugit de răspunderea penală. Încarcerat anul trecut, în luna decembrie, după ce a fost prins în Germania cu ajutorul Interpolului, irakianul este acuzat de comiterea infracţiunilor de complicitate la spălare de bani şi fals în înscrisuri sub semnătură privată. Reamintim că Hussain Abbas a fost trimis în judecată alături de Emil Oprea, bucureştenii Petre Teodor Martin, de 58 de ani, şi Lucian Mazilu, de 51 de ani, precum şi de irakianul Ali Husain al-Atroshe Amer. Conform rechizitoriului, cei cinci sînt acuzaţi de procurori că, în perioada 2002 - ianuarie 2003, au prejudiciat bugetul de stat cu peste 165 de miliarde de lei vechi prin solicitarea şi încasarea ilegală a unor rambursări de TVA aferente unor operaţiuni fictive de export. Anchetatorii spun că Hussain Abbas l-a ajutat pe Oprea să obţină rambursarea de TVA, semnînd nişte documente în numele firmei pe care o avea. Abbas susţine că şi-a pus numele pe cererile de rambursări fără să ştie ce semnează şi s-a declarat nevinovat. Procesul va continua la Tribunalul Constanţa, cu irakianul în lipsă.