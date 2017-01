Casa Albă a condamnat vehement, astăzi, ofensiva insurgenţilor sunniţi în nordul Irakului, denunţând o situaţie apropiată de o "catastrofă umanitară". "Colaborăm intens cu Guvernul irakian pentru a-l ajuta să facă faţă situaţiei umanitare", a declarat Josh Earnest, purtătorul de cuvânt al Casei Albe. Preşedintele Statelor Unite, Barack Obama, analizează posibilitatea lansării unor raiduri aeriene în nordul Irakului, în zonele ocupate de insurgenţi ai grupului terorist sunnit Stat Islamic, afirmă surse oficiale americane citate de ziarul The New York Times. Potrivit surselor citate, preşedintele Obama a analizat o serie de opţiuni, în cadrul reuniunii Consiliului pentru Securitate Naţională. Printre opţiunile examinate se numără raiduri aeriene asupra poziţiilor insurgente şi paraşutarea de provizii alimentare pentru cei circa 40.000 de refugiaţi din zona Sinjar, în nordul Irakului. "Este posibil să asistăm la o catastrofă umanitară în acea zonă. Preşedintele Obama va lua rapid o decizie", a declarat, sub protecţia anonimatului, un oficial din cadrul Administraţiei americane. "Orice acţiune militară va fi limitată, precisă şi eficientă", a afirmat un alt oficial american. Insurgenţi sunniţi membri ai grupului terorist Stat Islamic au ocupat astăzi Qaraqosh, cel mai mare oraş creştin din Irak (având 50.000 de locuitori), şi alte zone din provincia Ninive, inclusiv principalul oraş, Mosul.