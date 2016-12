Iranul a trimis avioane fără pilot şi material militar în Irak

Iranul a trimis în secret avioane fără pilot de supraveghere şi material militar în Irak, pentru a ajuta Bagdadul în lupta contra insurgenţilor sunniţi, a afirmat ierii cotidianul The New York Times. O "flotă mică" de avioane fără pilot de tip Ababil a fost trimisă spre baza aeriană Al-Rachid, în apropiere de Bagdad, a anunţat cotidianul în ediţia sa electronică, citând oficiali americani sub protecţia anonimatului. Potrivit The New York Times, Teheranul a creat la această bază un centru de interceptare a comunicaţiilor. De asemenea, Iranul ar fi trimis zilnic echipament militar şi provizii în Irak. "Este vorba de o cantitate substanţială" de material militar, potrivit unui oficial. Purtătorul de cuvânt al Departamentului de Stat american, Marie Harf a declarat "că nu poate comenta informaţiile apărute în presă" cu privire la acest subiect. Teheranul a consolidat recent măsurile de securitate în zonele de la frontiera cu Irakul, unde insurgenţii sunniţi aflaţi sub conducerea islamiştilor din gruparea Statul Islamic în Irak şi Levant (SIIL) au lansat la 9 iunie o ofensivă fulgerătoare, iar armata a fost plasată în "stare de alertă" la frontieră.