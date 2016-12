Iranul a trimis drone şi material militar în Irak

Iranul a trimis, în secret, avioane fără pilot de supraveghere şi material militar în Irak, pentru a ajuta Bagdadul în lupta contra insurgenţilor sunniţi, a afirmat, miercuri, cotidianul ”The New York Times”. O flotă mică de avioane fără pilot de tip Ababil a fost trimisă spre baza aeriană Al-Rachid, în apropiere de Bagdad, a anunţat cotidianul, în ediţia sa electronică, citând oficiali americani sub protecţia anonimatului. Potrivit ”The New York Times”, Teheranul a creat, la această bază, un centru de interceptare a comunicaţiilor. De asemenea, Iranul ar fi trimis zilnic echipament militar şi provizii în Irak. ”Este vorba despre o cantitate substanţială de material militar”, potrivit unui oficial. Purtătorul de cuvânt al Departamentului de Stat american, Marie Harf, a declarat că nu poate comenta informaţiile apărute în presă cu privire la acest subiect. Teheranul a consolidat, recent, măsurile de securitate în zonele de la frontiera cu Irakul, unde insurgenţii sunniţi aflaţi sub conducerea islamiştilor din gruparea Statul Islamic în Irak şi Levant (SIIL) au lansat, la 9 iunie, o ofensivă fulgerătoare, iar armata a fost plasată în stare de alertă la frontieră.

Armata siriană a efectuat, săptămâna aceasta, raiduri aeriene împotriva unor insurgenţi aflaţi pe teritoriul irakian, la frontiera dintre cele două ţări, a confirmat, ieri, premierul irakian, Nuri al-Maliki, pentru BBC. Potrivit postului britanic, al-Maliki a primit favorabil orice atac asupra insurgenţilor conduşi de islamişti din cadrul grupării Statul Islamic în Irak şi Levant (SIIL), dar a declarat că Guvernul pe care-l conduce nu a cerut să fie efectuate raidurile. Avioane de vânătoare siriene au atacat, miercuri, poziţii ale insurgenţilor sunniţi din provincia irakiană Al-Anbar, omorând 57 de civili şi rănind alţi 120, a declarat, miercuri, un oficial regional.

„NU“ AMERICANILOR! Liderul şiit Moqtada al-Sadr s-a declarat, miercuri, împotriva prezenţei în Irak a consilierilor militari americani, în timp ce unii dintre aceştia s-au întâlnit deja cu oficiali militari irakieni. Moqtada al-Sadr a precizat că va accepta o susţinere internaţională doar din partea statelor care nu vor ocupa Irakul. ”Vom zgudui pământul sub picioarele ignoranţei şi extremismului”, a adăugat el, cu aluzie la vasta ofensivă a insurgenţilor sunniţi, lansată în urmă cu două săptămâni. Miercuri, Pentagonul a anunţat că primii consilieri militari americani care vor oferi sprijin forţelor guvernamentale irakiene în lupta împotriva insurgenţilor sunniţi şi-au început misiunea la Bagdad. ”Am început să desfăşurăm primele echipe de evaluare”, a anunţat purtătorul de cuvânt al Pentagonului, contraamiralul John Kirby, adăugând că aproape 40 dintre cei 300 de consilieri promişi de Washington şi-au început noua misiune. Sarcina consilierilor militari americani mobilizaţi în Irak va consta în evaluarea forţelor irakiene, nu în atacarea insurgenţilor din cadrul grupării Statul Islamic în Irak şi Levant (SIIL), care conduc o ofensivă în nordul ţării. Grupul terorist sunnit Stat Islamic în Irak şi Levant (SIIL) a ocupat mai multe regiuni din nordul Irakului şi avansează spre Bagdad.