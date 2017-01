Iranul ar trebui să oprească îmbogăţirea uraniului, odată cu livrările din Rusia

Casa Albă a declarat, luni, că livrarea de uraniu din Rusia către Iran are loc în coordonare cu SUA şi este un motiv în plus ca Teheranul să-şi suspende activităţile nucleare controversate. “Livrare de combustibil înseamnă un motiv în plus ca Iranul să-şi suspende programul nuclear de îmbogăţire a uraniului”, a declarat purtătorul de cuvînt al Casei Albe, Gordon Johndroe. “Dacă ruşii le furnizează iranienilor combustibil, iranienii nu au niciun motiv să mai efectueze programul de îmbogăţire a uraniului”, a subliniat oficialul american.

Rusia a început să livreze combustibil nuclear Iranului pentru centrala Bouchehr, a anunţat, luni, constructorul rus Atomstroiexport, într-un comunicat. “La 16 decembrie, Atomstroiexport a început să livreze combustibil pentru prima încărcare a certralei Bouchehr, care este construită în Iran de specialişti ruşi, sub controlul Agenţiei Internaţionale pentru Energie Atomică. Livrarea se va derula pe etape, pe parcursul a două luni”, se precizează în comunicatul părţii ruse. Iranul a dat asigurări suplimentare, în scris, că nu va folosi în altă parte combustibilul pentru Bouchehr.

Pe de altă parte, Rusia consideră că livrarea combustibilului ar trebui să determine Iranul să îşi înceteze activităţile de îmbogăţire de uraniului. Joi, Atomstroiexport anunţase că Rusia şi Iranul au ajuns la un acord cu privire la calendarul definitivării lucrărilor la centrala nucleară de la Bouchehr, după mai multe amînări, puse de Moscova pe seama faptului că Teheranul nu şi-a onorat obligaţiile financiare.