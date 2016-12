Iranul avertizează că nu va renunţa la drepturile sale absolute

Negociatorul iranian Said Jalili i-a avertizat pe reprezentanţii marilor puteri că Iranul nu va renunţa niciodată la drepturile sale absolute, cu ocazia reuniunii organizate joi, la Geneva. Discuţiile între cele şase puteri responsabile cu dosarul nuclear iranian şi Teheran au demarat joi dimineaţa, într-o vilă în apropiere de Geneva, după 14 luni de întrerupere. Dialogul a început printr-o întîlnire între şeful diplomaţiei europene, Javier Solana, care conduce procesul, liderii politici ai grupului 5+1 (Rusia, China, Franţa, SUA, Marea Britanie şi Germania) şi negociatorul iranian, Said Jalili, reuniţi în jurul unei mese rotunde într-o vilă de pe lacul Leman. Occidentalii, care suspectează Iranul că intenţionează să se doteze cu arme nucleare sub acoperirea unui program civil, aşteaptă din partea Teheranului un angajament real de cooperare în acest sens, după mai mulţi ani de discuţii fără rezultat.

Ministrul iranian de Externe, Manouchehr Mottaki, a declarat joi că discuţiile de la Geneva s-au derulat într-o atmosferă constructivă. El a apărat din nou dreptul ţării sale de a îmbogăţi uraniu, în cadrul ”programului său nuclear paşnic, vizînd producerea de electricitate”. Discuţiile de joi, de la Geneva, s-au încheiat cu puţin înainte de ora locală 17.30 (18.30 ora României). O reuniune a reprezentantului american cu cel iranian a avut loc în marja discuţiilor, o premieră la acest nivel, după suspendarea relaţiilor diplomatice dintre cele două ţări, în urmă cu 30 de ani. Potrivit unor televiziuni iraniene, Teheranul şi cele şase mari puteri au convenit să poarte noi discuţii pînă la finalul lunii octombrie, informaţie confirmată de Washington.