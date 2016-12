Irene, ţaţa politică

Faţă de varianta clasică, ţaţa politică este mult mai incisivă, combativă în vorbe, tare în gioale şi multilateral dezvoltată. De regulă, în diverse dispute, după cum istoria o atestă, năframa, prinsă bine într-un băţ, reprezintă un simbol de pace, înţelegere la una mică, pe din două etc. Ei bine, contrar regulilor internaţionale de pus năframa în băţ, ţaţa politică se comportă mai mult decât ciudat. În astfel de momente, în loc să o dea la pace, se-mburică, după cum se exprimă, şi se ia în gură cu toată lumea. E drept, o vreme, a stat în banca sa. Pesemne că, în această perioadă, a acumulat energii nebănuite, pentru că, după vorbă, după port, acum, simte nevoia să se ia în clanţă cu toată lumea. Ţaţa politică are un debit verbal greu de oprit. Când se aprinde, în doi timpi şi trei mişcări, o ia rău de tot la vale! Dacă a atins punctul maxim de iritare, cum să spun, dă în clocot. În aparenţă, nu vorbeşte repede, precum ţaţa clasică, ce se manifestă cu o oarecare delicateţe combativă, dar te taie cu catalogări dintre cele mai diverse. În general, ca tactică, nu se bâţâie pe un picior, pentru a te altoi cu celălalt... Când e roşie la faţă, cum se întâmplă deseori, e posibil să te muşte de nas. Trebuie să recunosc, în momentul în care atinge punctul maxim de fierbere, devine imprevizibilă. De pildă, în timpul unor discuţii tovărăşeşti, ca de la capitalist la capitalist, i-a scăpat unuia un cap în gură! Se mai întâmplă. Specialiştii în piedici şi figuri de luptă spun că, în funcţie de solstiţiu, capul, dat cu precizie în gura cuiva, nu contează persoana, naţionalitatea sau sexul, poate fi rupt din rai. Ţaţa politică se bagă deseori acolo unde, nu numai din punct de vedere gastronomic, nu-i fierbe oala. Dacă nu poate participa direct la o dispută, folosindu-şi coatele sau talpa contra şiret, bagă strâmbe. Faţă de modelul feminin, ţaţa politică are o capacitate fără precedent de a îmbârliga pe toată lumea. Ţaţa politică a căpătat un tic temerar. Ori de câte ori se formează spontan sau organizat un grup pus pe scandal, cum se întâmplă la noi, în ultima vreme, iese din casă, dar ce casă!, şi se ia în gură cu toată lumea. Zici că este o taxatoare verbală! Îi taxează pe toţi. Tu zici una, ea zice două. Se vede de la o poştă că nu-i place ca vreun intrus să-i întoarcă vorba. Când e musai să se pună cu cineva în gură, nu contează subiectul. E musai ca ţaţa politică să dea cu căciula după câini înaintea tuturor. Dacă te pui de-a curmezişul, te umple de ocară. După cum am văzut, cu prilejul unor dezbateri ocazionale, ţaţa politică este răzbunătoare. Cine spune, bre, ăla este! Ca să fie populară, ţaţa politică coboară în stradă. În loc să urmeze cursul firesc al unei promenade, caută scandal. Până nu se ia, evident, la caterincă, de cineva, nu se simte bine! Dacă interlocutorul nu are chef de scandal, îl provoacă la o partidă de “lapte gros”, care, de regulă, degenerează în bâza americană. În astfel de momente, se crede uraganul Irene!