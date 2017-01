Iresponsabilitatea se decontează

JUSTIŢIA, ÎN DISPUTE POLITICE Dan Voiculescu a încasat lovituri de imagine dure de-a lungul ultimilor ani, dar mai ales în timpul campaniei electorale pentru referendum. Spunem asta pentru că preşedintele fondator al PC a primit câteva şocuri din partea preşedintelui suspendat Traian Băsescu, fără a reacţiona însă. Dar cum orice faptă „bună“ se plăteşte, a venit şi vremea ca Băsescu să plătească pentru acuzele grave. Mai exact, Dan Voiculescu anunţă, într-un mesaj postat, ieri, pe blogul personal, că va solicita Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) să evalueze prejudiciile pe care „declaraţiile false“ ale lui Traian Băsescu le cauzează credibilităţii justiţiei din România, încercând să atragă sistemul de justiţie în dispute politice.

PREJUDICII Acesta a explicat că, aflat în căutare de diversiuni cu care să reducă atenţia publică de la dezastrele pe care le-a generat, preşedintele suspendat Traian Băsescu a preluat din presă un citat fals atribuit lui şi anume „Nu avem toată puterea până nu luăm şi justiţia“ şi l-a transformat în temă de campanie, invocându-l chiar şi în Parlament, cu ocazia dezbaterii propunerii de suspendare. „Cu acel prilej am semnalat public minciuna şi chiar l-am dat în judecată pe Traian Băsescu. Sfidând adevărul şi justiţia, Băsescu a continuat să repete această minciună. A încercat, încă o dată, să deturneze o dispută instituţională către un conflict personal. Am înţeles ce urmăreşte şi am refuzat să intru în acest joc. Astăzi însă, după ce campania pentru referendum s-a terminat, consider că este util să reiau această temă cu următoarea precizare: Traian Băsescu repetă în mod deliberat o informaţie integral falsă care, pe lângă prejudiciile de imagine inerente, dăunează grav întregului sistem de justiţie din România pe care îl atrage, în mod iresponsabil, în dispute politice“, a declarat Voiculescu.