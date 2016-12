Iresponsabilul Băsescu face apel la... responsabilitate!

De câte ori apare la televizor, preşedintele Traian Băsescu încearcă să dea senzaţia că este stăpânul adevărului absolut şi că doar oamenii care sunt de partea sa sunt corecţi şi îşi fac treaba. În cadrul unei apariţii pe „sticlă”, nu de vin, ci de TV, preşedintele Traian Băsescu s-a lansat din nou în „mesaje” pentru politicieni, pentru ca aceştia să-şi „bage minţile în cap”. Băsescu a declarat că lansează un „mesaj de ultim apel” către politicieni, pentru că anul viitor „s-ar putea să fie prea târziu”, un mesaj care are două cuvinte: „Fiţi responsabili!”. ”Nu mai putem cheltui excesiv, cât am cheltuit pe vremea de bum imobiliar şi de consum exagerat”, a spus şeful statului. Numai că, după cum bine se ştie, taman mult-lăudaţii lui din PDL nu au fost „responsabili”, aşa cum vrea stăpânul Cotrocenilor, portocaliii cheltuind bani cu nemiluita pe acordarea de bonusuri financiare angajaţilor din Guvern. Referitor la apelul preşedintelui la „responsabilitate”, oamenii politici din România, mai puţin cei de la Putere, au reacţionat faţă de această declaraţie. Unul dintre aceştia este preşedintele Consiliului Naţional al PSD, Adrian Năstase, care a declarat că şeful statului nu trebuia să adreseze Opoziţiei apelul la responsabilitate, ci echipei sale de la Cotroceni şi celor care conduc Camera Deputaţilor şi Guvernul. „Sigur, este nevoie de responsabilitate, dar ceea ce observăm, în acest moment, este chiar lipsa de responsabilitate a celor care conduc în acest moment ţara”, a afirmat Adrian Năstase. Năstase a spus că şi PSD a făcut un apel la responsabilitate de nenumărate ori în ultimii şase ani către preşedintele Traian Băsescu, dar, din păcate, „rezultatele nu s-au văzut”. La rândul său, deputatul PNL Ludovic Orban a spus că singurul apel la responsabilitate „normal şi firesc” este cel pe care îl face PNL către Traian Băsescu, respectiv ca acesta „să-şi trimită ciracii acasă şi să nu-şi mai bată joc de ţară”. „PNL nu poate să sprijine un Guvern care nu respectă Constituţia, care taie salariile, care vrea să reducă pensiile, care creează şomaj, măreşte taxele şi impozitele nejustificat, a înregistrat cea mai slabă performanţă din toate guvernele postdecembriste şi a dus România pe ultimul loc din punctul de vedere al declinului economic”, a declarat Orban. De asemenea, preşedintele PNL, Crin Antonescu, a declarat că nu înţelege ce doreşte preşedintele Traian Băsescu prin moratoriul propus partidelor şi a apreciat că acest demers al şefului statului este „o propagandă pentru proşti”, un număr propagandistic de slabă calitate. El a spus că actuala putere are majoritate şi nu o împiedică nimeni să-şi pună la treabă majoritatea şi să adopte legile. Fostul ministru al Finanţelor Varujan Vosganian a afirmat, la rândul său, că Parlamentul ia măsuri contrare voinţei guvernamentale din cauza întârzierii depunerii Legii bugetului şi a lipsei unei majorităţi parlamentare coerente, iar Băsescu ar trebui să reproşeze Guvernului aceste lucru.