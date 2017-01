Irigaţiile trec în subordinea Consiliului Judeţean

Ministrul Agriculturii, Daniel Constantin, însoţit de stafful său, reprezentanţi ai Agenţiei Naţionale şi Regionale de Îmbunătăţiri Funciare (ANIF), ai Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie în Agricultură (APIA), Agenţiei de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit (APDRP) şi reprezentanţii Consiliul Judeţean Constanţa (CJC), a efectuat, vineri, o vizită în judeţ pentru a vedea care este starea de fapt a culturilor afectate de secetă. Cu această ocazie, ministrul Constantin a stat de vorbă cu fermierii şi primarii din judeţ şi a anunţat un program prin care sistemul de irigaţii va trece din subordinea statului în cea a CJC. Aceasta este o solicitare mai veche a preşedintelui CJC, Nicuşor Constantinescu, care, dacă s-ar aproba, ar duce la elaborarea unui amplu program de reabilitare a reţelelor de irigaţii. „Dincolo de starea culturilor, un alt motiv al vizitei noastre este legat de solicitarea Consiliului Judeţean ca anumite staţii de pompare care acum nu mai au utilitate publică să fie trecute în patrimoniul CJC pentru reabilitare. Noi avem disponibilitatea să le dăm CJC şi să fie folosite în parteneriat cu organizaţiile de udători şi consiliile locale”, a declarat Daniel Constantin, care a făcut o vizită şi la staţia de pompare de la Ghindăreşti. Deşi are capacitatea de a iriga 35.000 de hectare din nordul judeţului, staţia de pompare este în paragină din 2004. „Toate guvernele de până acum ne-au promis că vor face acest lucru, că vor trece în subordinea noastră sistemele de irigaţii neutilizate pentru a putea accesa fonduri europene şi a le face funcţionale, dar nu s-a întâmplat aşa ceva. Eu ştiu sigur că, acum, acest Guvern se va ţine de promisiune”, a declarat preşedintele CJC, Nicuşor Constantinescu.

AVEM NEVOIE DE O LEGE SPECIALĂ PENTRU CENTRELE DE COLECTARE A FIERULUI VECHI Staţia de pompare de la Ghindăreşti, ca şi multe altele, a fost prădată de hoţii de fier vechi. Preşedintele CJC a declarat că avem nevoie de o lege specială care să reglementeze activitatea centrelor de colectare a fierului vechi, astfel încât acestea să nu mai aibă posibilitatea de a primi conducte furate din sistemul de irigaţii, şine de tren şi alte astfel de componente.

„FIERUL VECHI NU MAI TREBUIE SĂ SE COLECTEZE ORIUNDE, LA ORICE COLŢ DE COMUNĂ. FIERUL VECHI AR TREBUI PRIMIT NUMAI ÎN BAZA UNEI AUTORIZAŢII DE DEMOLARE”, A EXPLICAT NICUŞOR CONSTANTINESCU.

Înconjuraţi de ape şi cu o staţie de pompare de mare capacitate, dar complet inutilă, fermierii din Ghindăreşti se plâng că ogoarele lor se usucă. „Este secetă mare. Pământul este însetat. Porumbul s-a copt forţat, floarea-soarelui este uscată. Până şi viţa-de-vie este afectată de atâta caniculă. Am 60 de ani şi am mai suferit din cauza temperaturilor ridicate şi înainte, dar nici chiar aşa... două luni de zile fără un strop de apă... . De când nu mai lucrează staţia asta, s-a dus totul. Ar trebui refăcută”, a declarat fermierul Serghei Maxim.

PERDELELE FORESTIERE, ÎMPOTRIVA SECETEI Ministrul Agriculturii şi stafful său au văzut, din elicopter, şi perdelele forestiere create de CJC din bani proprii. Pe vremea guvernării pedeliste, guvernul a refuzat finanţarea acestui proiect, iar CJC a fost nevoit să îl deruleze cu forţele proprii. Pentru ca programul să se dezvolte mult mai rapid, Consiliul Judeţean a solicitat sprijinul financiar al Ministerului de resort. „Perdelele forestiere creează un microclimat şi sunt absolut necesare mai ales în zona noastră. Vânturile sunt foarte puternice şi usucă pământul iar, când ninge, zăpada este luată de pe câmp şi împrăştiată pe străzi. Dacă am avea grila de perdele pentru protecţia terenurilor agricole şi a păşunilor, zăpada ar rămâne acolo, pe câmp, unde este necesară. Am început acest proiect cu banii pe care i-am avut la dispoziţie, fără să ne ajute Guvernul din acea vreme. Ne-am apucat de un program care nu era în sarcina CJC”, a declarat vicepreşedintele CJC, Cristian Darie.

POTRIVIT LUI CRISTIAN DARIE, POLITICIENII NU AU FOST INTERESAŢI NICI DE PROIECTUL DE ÎMPĂDURIRI, NICI DE CEL PRIVIND PERDELE FORESTIERE DINTR-UN SINGUR MOTIV: NU ATRAG ATENŢIA ELECTORATULUI PENTRU CĂ NU AU REZULTATE IMEDIATE.

„Toată această muncă de împădurire ajută la schimbarea microclimatului şi crearea unei umidităţi mai mari în sol, acţiuni de lungă durată. Aşadar, nu au nici impact electoral, nici impact mediatic foarte mare. Este o acţiune pe care o faci astăzi şi îi vezi roadele peste 10 ani. Este neinteresant pentru oamenii politici să investească în aşa ceva. Constatând că interesul ministerelor pe această problemă este extrem de scăzut şi ştiind că viitorul locuitorilor judeţului Constanţa depinde de însănătoşirea microclimatului, CJC a decis să ia taurul de coarne şi ne-am propus să demonstrăm că se pot face împăduriri şi se pot crea perdele forestiere”, a explicat Cristian Darie. Potrivit datelor furnizate de directorul general al Regiei Autonome Judeţene de Drumuri şi Poduri (RAJDP) Constanţa, Adrian-George Gâmbuţeanu, cu ajutorul programelor derulate de CJC prin această Regie, în perioada octombrie 2009 - mai 2012, a fost împădurită o suprafaţă de 1.637,44 hectare din terenul administrat de RAJDP şi 2.569,30 hectare de alte terenuri. „În aceeaşi perioadă, au fost realizate 848,54 hectare de perdele forestiere de protecţie a drumurilor judeţene şi comunale contra înzăpezirii şi de protecţie a păşunilor şi câmpurilor”, a menţionat directorul RAJDP Constanţa. „Un fost prefect al judeţului Constanţa a atacat multe din hotărârile date la nivelul CJC şi al consiliilor locale prin care doream să facem împăduriri pe anumite suprafeţe, spunând că nu există pământ suficient. Suprafaţa judeţului este fixă - 707.000 hectare şi nu poate să crească, deci trebuie să iei teren de la alte categorii şi am început cu categoriile de teren nelucrate, abandonate, care sunt şi cel mai greu de împădurit. În trei ani, am reuşit foarte puţin la capitolul împăduriri şi perdele forestiere şi, probabil, vom ajunge, în ritmul acesta, să atingem media naţională în 25 de ani. Dacă vom avea sprijin şi de la Guvern, şi vom avea pentru că am dovedit că se poate, sunt convins că timpul va fi mult mai scurt pentru acest ţel”, a afirmat vicepreşedintele CJC, Cristian Darie.

PROBLEMELE FERMIERILOR ÎŞI VOR AVEA REZOLVARE LA MINISTER Vizita ministrului Agriculturii şi a staffului său în judeţul Constanţa a continuat cu o întâlnire cu producătorii şi primarii de comune, ce a avut loc la Viişoara. „Vrem să ştim exact care sunt nemulţumirile dumneavoastră şi ce sfaturi aveţi pentru îmbunătăţirea situaţiei. Nu vom rămâne la stadiul de simple discuţii, ci vom lua decizii ca urmare a acestei întâlniri”, le-a spus ministrul Daniel Constantin fermierilor şi primarilor prezenţi la Viişoara. Preşedintele Cooperativei Agricole Dobrogea, Nicolae Sofrone, s-a arătat nemulţumit de Legea 381/2002, modificată, care abrogă asigurările fermierilor în caz de calamităţi. „Am rămas complet descoperiţi în faţa naturii, mai ales acum, în această perioadă de secetă. Un alt punct care ne supără pe toţi şi pe care nu îl înţelegem este taxa de drum pe care trebuie să o achităm. Nu este normal să plătim în plus pentru simplul fapt că mergem cu tractoarele pe drumurile din câmp făcute tot de noi”, a afirmat Sofrone. Primarul localităţii Cumpăna, Mariana Gâju, a declarat că are probleme în ceea ce priveşte accesarea fondurilor europene pe diferite măsuri agricole şi că sistemul de irigaţii al comunei a fost furat de hoţi.