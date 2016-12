Irina Begu îi cere sfaturi lui Horia Tecău

Jucătoarea Irina Begu, locul 41 mondial, a declarat că de fiecare dată când se întâlneşte cu Horia Tecău la turneele din străinătate îi cere sfaturi pentru meciurile de dublu. "Eu de fiecare dată când mă întâlnesc cu Horia la vreun turneu îi mai cer sfaturi pentru meciurile de dublu. Este un jucător foarte bun de dublu şi e normal să încercăm să furăm cât mai multe de la el", a spus Irina Begu, clasată pe locul cinci în ierarhia celor mai buni sportivi ai grupării CS Olimpia în 2014. Românca va petrece Crăciunul în ţară după care va pleca în China unde va participa la turneul WTA de la Shenzhen, dotat cu premii în valoare de 500.000 de dolari. "După foarte mulţi ani voi petrece Crăciunul alături de familia mea pentru că nu voi fi plecată la niciun turneu. Va fi ceva special pentru mine, chiar dacă nu este zăpadă. Pregătirea mea pentru 2015 decurge foarte bine, am intrat deja pe ultima sută de metri pentru că pe 29 decembrie plec deja în China. Sper să am un an foarte bun. Nu mi-am impus un obiectiv pentru turneul din China", a afirmat jucătoarea. Begu a menţionat că a început deja pregătirea şi pentru meciul România - Spania din cadrul Grupei Mondiale II, Fed Cup, care are loc în perioada 7-8 februarie 2015 la Patinoarul Dunărea din oraşul Galaţi. "De săptămâna aceasta am început să ne antrenăm între noi. Începem să lucrăm puncte, pentru că avem nevoie de acel ritm. Este altceva când faci antrenamente cu jucătoare de top. Este bine că ne antrenăm toate în acelaşi club", a precizat Irina Begu.