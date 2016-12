Irina Begu ratează meciul cu Cehia din Fed Cup

Jucătoarea română de tenis Irina Begu a anunțat pe pagina sa de Facebook că nu va putea evolua pentru echipa de Fed Cup a României în meciul cu Cehia, de weekend-ul viitor, de la Cluj-Napoca.

„Mi-aș fi dorit să vă dau o veste bună, însă problema de la genunchi încă nu a trecut și perioada mea de refacere va mai dura! Cu părere de rău, trebuie să vă anunț că nu voi putea fi prezentă la Cluj alături de fete”, afirmă Begu în mesaj.

„Fed Cup a însemnat întotdeauna foarte mult pentru mine. Am trăit momente unice și extrem de frumoase atunci când am putut să-mi reprezint țara oriunde am jucat, cu atât mai mult în fața publicului românesc! Le urez fetelor multă baftă și sunt alături de ele! Hai România!!!”, a adăugat Begu (31 WTA), a doua rachetă a echipei României.