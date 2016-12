Irina Popa a lansat albumul de debut

Câştigătoarea trofeului Mamaia din 2008, Irina Popa, a lansat, de curând, un album cu adevărat impresionant, intitulat „The Dream”. Materialul discografic a fost realizat în colaborare cu compozitorul Cornel Cristei şi conţine zece piese printre care „Better Without You”, First Love”, „The Yellow Bus” şi „The Dream”.

Albumul „The Dream” reprezintă, de altfel, „punctul culminant” al pasiunii pentru muzică, care a fost descoperită încă de la vârsta de cinci ani, fiind rezultatul muncii de a oferi publicului o colecţie de piese deosebite. „Unul din primii muzicieni căruia i-am stârnit interesul artistic a fost Cornel Cristei. Este o surpriză plăcută că, iată, primul meu material discografic este lucrat în colaborare cu el. Cunoscându-ne de ceva timp şi având încredere în talentul şi viziunea mea, mi-a trimis să îi ascult materialul, compoziţiile proprii, şi fără ezitare am spus „Da”, pentru că am simţit originalitatea lui creativă şi posibilitatea mea de a transforma piesele prin imaginaţia interpretativă. Aşa s-a născut The Dream”, a declarat Irina Popa.

Printre alte realizări de până acum, tânăra artistă a înregistrat în 2006, în maniera sa originală, mai multe cântece de Crăciun, filmând totodată şi un videoclip pentru piesa „Silent Night”.