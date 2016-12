Iris a sărbătorit 35 de ani de rock românesc

Longeviva trupă de rock Iris a sărbătorit, vineri seară, în Piaţa Constituţiei din Bucureşti, 35 de ani de carieră într-un concert amplu, înconjuraţi de 15.000 de „prieteni”, care s-au bucurat să reasculte hiturile inconfundabile ale formaţiei care a scris istorie. Fanii trupei de toate vârstele, cei mai în vârstă, care în \'81 ascultau Iris pe terasă la Eforie, dar şi liceenii de azi s-au adunat pentru a fi alături de „Naţionala de rock a României”, la ceas aniversar.

Concertul, care a durat mai bine de două ore şi jumătate, a început energic, cu hiturile din anii \'80, alternate cu piese de pe noul album, „Iris - O lume doar a lor - 35 de ani”, lansat cu ocazia show-ului festiv. Solistul trupei, Cristi Minculescu, le-a amintit fanilor de concertul de pe Aeroportul Băneasa, când formaţia a sărbătorit 25 de ani de carieră şi a lansat albumul „Mătase albă”, anunţând în aplauze piesa care dă titlul acestui disc. Apoi a fost invitată pe scenă soprana Felicia Filip, care a cântat cu trupa, dar şi cu publicul, „De vei pleca”, încheind cu urarea „Iris, la mulţi ani!\".

„22 IUNIE 2012 - IRIS 35” După alte piese de pe noul album, dar şi „Vis pierdut”, a urmat o pauză, când pe pânza coborâtă pe scenă, publicul a văzut vechiul steag cu stemă al Republicii Socialiste România, apoi numărătoarea anilor din 1976, când s-a înfiinţat Iris, titlurile albumelor trupei, fotografii şi filmări de la concerte, steagul de la Revoluţie, proiecţia încheindu-se cu textul „22 iunie 2012 - Iris 35”. Pânza a fost apoi coborâtă, scena luminată puternic şi concertul a reînceput cu „Nimeni nu mai plânge” de pe albumul mai recent, „12 Porţi” (2010), iar Felicia Filip a revenit pe scenă pentru „Baby”.

Din programul concertului nu au lipsit nici „Lady in Black”, Minculescu amintind de colaborarea cu trupa britanică Uriah Heep şi anunţând finalul concertului: „Mulţumim pentru 35 de ani superbi. Mulţumim că aţi venit să ne vedeţi mai ales pe căldura asta. Să fiţi iubiţi, sănătoşi să fiţi”. Dar concertul nu s-a terminat, iar din program nu au lipsit hiturile trupei Queen, „We Are the Champions” şi „I Want To Break Free”.

La final, publicul a fost cel care a cântat „La mulţi ani” şi toţi membrii trupei au venit în faţa scenei să-şi ia la revedere de la miile de fani.