Iris compune o piesă despre transplantul lui Cristi Minculescu

Iris pregăteşte o piesă despre perioada în care solistul Cristi Minculescu a suferit operaţia de transplant hepatic, ce va fi inclusă pe următorul album al trupei, potrivit membrilor formaţiei. „Producătorul muzical Mihai Godoroja va lucra împreună cu Cristi şi sigur va fi o piesă acolo (n.r. pe album) care va fi exact despre această perioadă cu Cristi, din martie\", a declarat Nelu Dumitrescu, toboşarul trupei.

Conform declaraţiilor făcute, ieri, de membrii trupei Iris, care, pe 8 octombrie, vor susţine un concert la Bucureşti, următorul album al formaţiei va fi lansat peste un an. „Exact peste un an - spre septembrie, octombrie 2010 -, cu spectacolul de lansare aferent şi cu turneul de prezentare\", a explicat Cristi. „Din ce se preconizează, vîrful crizei va fi chiar în acea perioadă, dar vom trece noi şi peste asta\", a mai spus el.

În timp ce Cristi Minculescu se recupera după operaţia suferită în primăvară, formaţia a compus, gîndindu-se la următorul material discografic. „Am lucrat şi la piese noi după operaţia lui Cristi. Am simţit că am renăscut şi am zis să punem pe tapet următorul album şi eu zic că am avut inspiraţie\", a spus Nelu Dumitrescu. Acesta a subliniat că noul material nu va fi unul încărcat de melancolie, ci „va fi cu mai multă energie - ca de obicei\". Anterior, Minculescu declarase că noul album se înscrie în categoria „rock-ului clasic\".

După operaţia de transplant hepatic suferită de solist, Iris şi-a reluat concertele, în luna iulie, la Şimleul Silvaniei, de atunci susţinînd mai multe show-uri în ţară. Cu o activitate muzicală de peste 30 de ani, Iris a debutat în anul 1977, cu albumul „Iris I\". Au urmat „Iris II\"(1987), „Iris III - Nu te opri\"(1988), „Iris IV\" (1989), „1993\", „The Best of\" (1993), „Lună Plină\" (1997), „20 De Ani\" (1997), marcînd anii de activitate ai trupei, „Mirage\" (1998), „2000\", \"Athenaeum\" (2000), „Mătase albă\" (2001), „4Motion\" (2003) şi „Maxima\", în 2005.