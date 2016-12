Irlanda a reintrat în recesiune, pentru prima dată din 2009, după revizuirea în scădere a datelor din 2012, indicând că redresarea ţării în urma crizei financiare va fi mult mai lentă decât s-a estimat iniţial. Produsul Intern Brut al Irlandei s-a contract cu 0,6% în primul trimestru din 2013, comparativ cu precedentele trei luni, când declinul a fost de 0,2%, conform datelor revizuite publicate ieri de autorităţile de la Dublin. Irlanda a înregistrat trei trimestre succesive de declin al economiei şi a reintrat în recesiune. În 2012, economia irlandeză a crescut cu doar 0,2%, faţă de 0,9% cât s-a anunţat iniţial, deoarece exporturile au încetinit în a doua parte a anului, în urma recesiunii din Zona Euro. Guvernul are ca obiectiv o creştere de 1,5% în acest an şi revenirea la un nivel comparabil cu cel din 2011, când avansul a fost de 2,2%.

Salvată de UE, BCE şi FMI, la sfârşitul lui 2010, Irlanda şi-a îndeplinit obiectivele stabilite în schimbul ajutorului internaţional şi s-a apropiat de ieşirea din acest program, obţinând, în luna mai, cinci miliarde de euro printr-o emisiune de obligaţiuni pe zece ani. Irlanda a devenit astfel prima ţară din Zona Euro care revine complet pe pieţele de finanţare după ce a beneficiat de asistenţă internaţională. Dar Irlanda are unul din cele mai ridicate deficite bugetare din Europa şi a anunţat măsuri de reducere a cheltuielilor şi majorare a taxelor. În 18 iunie, FMI a aprobat eliberarea unei tranşe de 1,27 miliarde de dolari pentru Dublin, apreciind că economia Irlandei a crescut modest pentru al doilea an consecutiv, dar ţara este în grafic pentru a îndeplini condiţiile impuse în schimbul asistenţei financiare. Până acum, Irlanda a beneficiat de fonduri de 27,79 miliarde de dolari de la FMI, deoarece a reuşit să ţină sub control deficitul bugetar şi să îmbunătăţească situaţia economiei. Datoria publică ar urma să ajungă la un nivel-record în acest an, iar creşterea economiei ar urma să se accelereze anul viitor. Rata şomajului rămâne ridicată, la 13,7%, şi un sfert din împrumuturile băncilor sunt credite neperformante, iar pierderile persistă, afectând acordarea de noi împrumuturi, se arată în raportul FMI.

Irlanda s-a angajat să reducă cheltuielile şi să majoreze taxele cel puţin până în 2015, după ce a încheiat, în noiembrie 2010, un acord pentru obţinerea unui ajutor internaţional de 85 de miliarde de euro din partea UE şi FMI, ca urmare a exploziei bulei imobiliare din 2008, ce i-a devastat sectorul bancar. La acea dată, deficitul bugetar atinsese 32% din PIB. Irlanda a respectat disciplina bugetară impusă de FMI şi UE care i-au acordat în repetate rânduri calificative pozitive pentru programul său de redresare economică.