FĂRĂ RUȘINE Românul s-a născut glumeț. Nimeni nu știe să glumească pe seama altora mai bine decât românii. Până și președintele țării se pricepe să glumească, poate chiar mai bine decât își face datoria. Iar când vine vorba de jigniri, Băsescu are un talent deosebit, chiar dacă poziția în care se află îi impune o anumită conduită. Președintele Traian Băsescu n-a ținut niciodată cont de eticheta pe care o presupune funcția sa și a dat cu jigniri și ironii fără nicio rușine.

GLUME PREZIDENȚIALE Așa s-a întâmplat și în cadrul discursului său de joi seara, când l-a caracterizat pe ministrul Fondurilor Europene, Eugen Teodorovici, drept un „dandy discotecar”. Băsescu a spus că este nemulțumit de activitatea lui Teodorovici, pentru că, până în prezent, România a cheltuit doar 37,5% din fondurile europene alocate. N-o să deviem de la subiect și n-o să amintim cum guvernele conduse de Emil Boc au îngreunat nepermis de mult procedurile de obținere a fondurilor europene. Nici n-o să facem mare caz de atitudinea demagogică a președintelui. Dar trebuie să punctăm că nemulțumirea față de activitatea ministrului nu justifică nicicum glumele lipsite de relevanță pe care Băsescu le face la adresa lui Teodorovici.

REPLICĂ La rândul lui, ministrul Eugen Teodorovici a încercat să facă o glumă mai subtilă decât cea a lui Băsescu. El a spus că e atent în fiecare zi la cum arată atunci când iese pe stradă, să fie un model pentru cel sau cei care-l urmăresc în fiecare zi. „Astăzi (vineri - n.r.), când am plecat de acasă, m-am uitat mai atent la cum ies pe uşă, am zis că, dacă, totuşi, cineva stă şi mă urmăreşte zi de zi, măcar să mă aibă ca model”, a spus Teodorovici. Chiar dacă el nu a dat niciun nume și nu a făcut nicio referire directă, acel „cineva” care-l urmărește zi de zi pe ministru ar putea fi chiar Băsescu, ținând cont de context.