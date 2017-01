Ironii aniversare pentru Barack Obama

Luni, Barack Obama şi-a sărbătorit ziua de naştere. Partidul Republican a anunţat că i-a oferit candidatului democrat la Casa Albă, care a împlinit 47 de ani, un manometru, ironizînd opiniile acestuia în domeniul energiei. Cadoul făcea aluzie la recomandarea făcută de Obama automobiliştilor americani, de a verifica presiunea pneurilor, pentru a economisi benzină. “Nu vom ajunge să fim independenţi din punct de vedere al energiei verificînd presiunea pneurilor”, a spus candidatul republican John McCain. Senatorul de Illinois şi-a serbat ziua luni seară, la Boston, în cadrul unei reuniuni la care au fost invitate circa 580 de persoane. Dintre acestea, 250 au plătit cîte 28.500 de dolari de cuplu pentru privilegiul de a cina cu Obama de ziua lui. Nu era însă foarte sigur că membrii echipei lui Obama îi puteau oferi un cadou, pentru că persoana care trebuia să se ocupe de acest lucru l-a uitat într-un taxi din Chicago, duminică seară. Anul trecut, echipa de campanie i-a oferit senatorului un iPod.

Între timp, Michelle Obama, care va deveni Prima Doamnă a SUA dacă soţul ei cîştigă alegerile prezidenţiale, vrea să rămînă, în primul rînd, mama fiicelor sale, de 10, respectiv 7 ani. Dacă Obama devine preşedinte, fetiţele sale, Malia şi Sasha, vor fi cei mai mici copii de la Casa Albă, după Amy Carter. Mezina fostului preşedinte Jimmy Carter, Amy, avea 4 ani cînd tatăl ei a fost ales la Casa Albă, în 1976. Licenţiată la Princeton şi Harvard, Michelle Obama, în vîrstă de 44 de ani, este căsătorită cu Barack Obama din octombrie 1992. Considerată de simpatizanţi o nouă Jackie Kennedy, ea a fost atacată dur de conservatori, unii acuzînd-o de antiamericanism, aroganţă şi chiar rasism. Potrivit revistei “Ebony”, aceste critici sînt rezultatul stereotipurilor vehiculate cu privire la femeile de culoare.

Deocamdată, un sondaj de opinie arată că americanii cei mai săraci, inclusiv albii, îl preferă pe Barack Obama în funcţia de preşedinte al SUA. Potrivit sondajului publicat de “Washington Post”, realizat pe un eşantion format din cei mai săraci muncitori, Obama ar primi 58% din intenţiile de vot, faţă de 28% cît ar primi McCain. În rîndul populaţiei afroamericane din această categorie, 96% dintre persoanele chestionate spun că ar vota cu Obama, faţă de 2% cît spun că ar vota pentru candidatul republican. Dintre cei mai săraci hispanici, 61% ar vota pentru Obama şi doar 22% l-ar prefera pe McCain. În rîndul albilor care cîştigă cel mult 27.000 de dolari pe an, Obama are un avans de 10% faţă de McCain. Acest procentaj contrastează cu percepţia majorităţii analiştilor, care vorbesc despre dificultăţile lui Obama de a atrage voturile albilor din clasa muncitoare. În timpul campaniei electorale pentru alegerile primare, albii din clasa muncitoare au preferat-o pe Hillary Clinton. McCain se pare că nu are aceeaşi putere de seducţie a maselor pe care a avut-o Hillary Clinton asupra acestui electorat. Studiul mai indică faptul că numeroşi americani săraci nu-şi fac iluzii cu privire la capacitatea unui anumit candidat de a le îmbunătăţii situaţia personală.