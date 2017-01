Isabella Rossellini va juca într-un film despre dragoste şi matematică

Actriţele Isabella Rossellini şi Alba Rohrwachter vor juca în filmul ”The Solitude of Prime Numbers”, regizat de Saverio Costanzo, bazat pe romanul omonim al scriitorului italian Paolo Giordano. Saverio Costanzo şi-a cîştigat renumele unui regizor talentat după ce filmul său de debut, ”Private”, a cîştigat Leopardul de Aur la Locarno, în 2004, iar al doilea său film, intitulat ”In Memory of Myself”, a fost selecţionat la Festivalul de la Berlin. Filmările pentru ”The Solitude of Prime Numbers” vor începe în octombrie, primele cadre urmînd să fie turnate în regiunea Piemontului şi în oraşul Torino. Romanul scris de Paolo Giordano, o poveste despre traume, dragoste şi matematică, a cîştigat cel mai important premiu din literatura italiană, Premio Strega, fiind ulterior tradus în 25 de limbi.

Alba Rohrwacher a apărut recent alături de Tilda Swinton în pelicula ”I am Love”, semnată de Luca Guadagnino, proiectată în secţiunea Orizzonti a Festivalului de la Veneţia. În ”The Solitude of Prime Numbers”, ea va interpreta rolul unei tinere femei care se confruntă cu o serie de traume fizice şi psihice, datînd din vremea copilăriei sale. Isabella Fiorella Elettra Giovanna Rossellini, în vîrstă de 57 de ani, este actriţă, filantropă, model şi scriitoare italiană. A jucat în filme precum ”Catifeaua albastră / Blue Velvet” (1986), ”Tinereţe veşnică / Death Becomes Her” (1992) sau ”Napoleon” (2002), în care a interpretat rolul Josephinei.