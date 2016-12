Isărescu: „2013 - an de consolidare, nu de austeritate”

SCHIMBARE SUBTILĂ Banca Naţională a României (BNR) începe prudent noul an. Ieri, în prima şedinţă de politică monetară din 2013, Isărescu & Co au decis să menţină dobânda-cheie la 5,25% pe an, în ton cu aşteptările analiştilor. Şi nivelurile rezervelor minime obligatorii (RMO) au rămas neschimbate. Există însă o diferenţă faţă de şedinţele precedente - BNR a anunţat că „va gestiona adecvat” lichiditatea din sistemul bancar. În trecut, banca centrală folosea expresia „gestionare fermă”. Este un semnal că s-ar putea renunţa treptat la plafonarea sumelor împrumutate săptămânal băncilor comerciale prin licitaţiile repo. Desigur, efecte directe în piaţa creditelor nu vom vedea prea curând. În teorie, dobânzile la creditele în lei sunt cu până la trei puncte mai mari decât rata de politică monetară, însă deciziile BNR nu au un impact imediat. De ce? Pentru că dobânda unui împrumut depinde de mai mulţi indicatori (inflaţie, consum, creştere economică etc). Politica fiscală din 2013 nu va mai fi de austeritate, ci de consolidare, însă este nevoie de disciplină financiară, de cheltuire prudentă a banului public, a declarat ieri guvernatorul BNR, Mugur Isărescu, precizând că politica monetară va fi una normală. Şeful băncii centrale a ţinut să sublinieze că face o deosebire clară între austeritate şi disciplină financiară. „Vom urmări cu atenţie ce se întâmplă cu inflaţia. Nu ne spunem dinainte mişcările, dar vom continua să utilizăm chibzuit şi eficient toate instrumentele, care să se cupleze şi cu politica fiscală”, a completat Isărescu. Anul trecut, banca centrală a redus dobânda-cheie cu 0,75 puncte, până la minimul istoric de 5,25% pe an. La începutul lui mai, ciclul de relaxare s-a oprit, din cauza schimbărilor politice, care s-au suprapus peste incertitudinile tot mai mari cu privire la viitorul zonei euro. Ulterior, odată cu stabilizarea situaţiei din Vestul şi Sudul Europei, banca centrală şi-a schimbat strategia, trecând la plafonarea lichidităţii din piaţa bancară. Potrivit spuselor guvernatorului, măsura urma să aibă efecte pozitive şi rapide asupra cursului leu/euro, care depăşise de mult zona de confort a românului obişnuit. Noua tactică a funcţionat, leul apreciindu-se, în decembrie, până la minime ale ultimelor şapte - opt luni.

AN DE STAGNARE Economiştii consideră că BNR va păstra nemodificată dobânda-cheie, cel puţin în prima jumătate a anului, pentru că inflaţia este ridicată, iar cursul leu/euro rămâne depreciat. Totuşi, dacă anul agricol va fi bun, nu este exclus ca banca centrală să reducă uşor indicatorul, de la 5,25 la 5%. „Activitatea economică slabă ar putea justifica o dobândă uşor relaxată, dar inflaţia ridicată impune o politică monetară restrictivă”, spune economistul-şef al Raiffeisen Bank, Ionuţ Dumitru, citat de portalul capital.ro. El precizează că dobânda-cheie va fi dublată de controlul lichidităţii, la fel ca în 2012, în condiţiile în care economia este aşteptată să stagneze (creştere a PIB-ului cu cel mult 0,5%). Cei de la banca centrală au recunoscut de altfel că, în semestrul I din 2013, inflaţia va sări de limita superioară a intervalului ţintit, putând ajunge chiar şi la 6%, din cauza scumpirilor carburanţilor, energiei şi tutunului. Promisiunea este că, din iunie, vom asista la o scădere a preţurilor. În acest context, economiştii se aşteaptă ca dobânda creditelor să stagneze şi ca leul să se deprecieze uşor în faţa euro, până la 4,4 - 4,7 unităţi.