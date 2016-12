Isărescu: „Inflaţia din creşterea TVA este una corectivă”

Guvernatorul BNR, Mugur Isărescu, consideră că inflaţia rezultată din creşterea TVA are un rol corectiv şi nu este monetară. \"Inflaţia nemonetară nu necesită reacţie din partea BNR. Dacă am interveni, nu s-ar mai face corecţia\", a declarat Isărescu. El crede că prin decizia Curţii Constituţionale (CC) s-a instaurat regula că orice corecţie necesară, orice restrângere a cheltuielilor nu se poate face decât prin inflaţie. \"CC ar putea să declare neconstituţională şi legea graviaţiei. (...) Noi şi în sistemul celălalt (n.r. - comunist) am învăţat că legile economice sunt legi obiective\", a mai spus Isărescu. În iunie, CC a respins propunerea Guvernului privind reducerea pensiilor cu 15%, drept urmare Executivul a decis majorarea TVA de la 19%, la 24%. În ceea ce priveşte dobânzile plătite de băncile comerciale la depozitele în lei, Isărescu crede că sunt prea generoase, în pofida faptului că BNR şi FMI au convenit o proiecţie de inflaţie de 8% pentru finele anului. \"Dobânzile trebuie să fie atât cât sunt, destul de ridicate\", a declarat Isărescu, întrebat cât ar trebui să fie ratele practicate de bănci la depozitele în lei, dacă inflaţia pentru finele anului este prognozată la 8%. Cele mai înalte dobânzi sunt la depozitele pe temen scurt, de una sau trei luni, dar se plasează sub 8%, ceea ce înseamnă că ratele sunt real negative.