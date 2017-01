Îşi revine Barca?

Imbatabilă în toamnă, cînd înşira victimele pe bandă rulantă, FC Barcelona pare să fi depăşit vîrful de formă, victoriile din ultimul timp putînd fi numărate pe degetele de la o singură mînă! Astfel că meciul din această seară, cu OL, a devenit foarte dificil, mai ales că s-a accidentat şi căpitanul Puyol. Speranţele catalanilor se leagă de o nouă prestaţie de excepţie a lui Messi. Dar şi de faptul că nici Olympique Lyon nu străluceşte, încasînd două înfrîngeri în ultima săptămînă. Francezii au dominat în tur, dar au avut ghinion şi s-au ales cu un egal care-i obligă să înscrie pe “Camp Nou”, dacă vor calificarea! De gol are nevoie şi AS Roma în disputa cu Arsenal, care va veni fără Adebayor, dar cu Eduardo anunţat titular. Italienii au probleme mari de efectiv, linia de mijloc fiind lovită de accidentări, singura speranţă fiind recuperarea lui Totti. Accidentări serioase şi în lotul lui Inter, cu Chivu lăsat acasă şi cu gafeurul din tur, Rivas, anunţat titular pentru că liderul din Serie A nu mai are fundaşi disponibili! Englezii se aşteaptă la un catenaccio total din partea italienilor şi de posibile penalty-uri! În sfîrşit, Atletico, renăscută după schimbarea antrenorului (victorie cu Barcelona şi egal cu Real), speră să treacă de FC Porto, echipă la care Săpunaru este anunţat titular.

Programul partidelor din această seară, toate meciurile fiind programate de la ora 21.45: FC Porto - Atletico Madrid (2-2 în tur); FC Barcelona - Olympique Lyon (1-1 în tur); AS Roma - Arsenal Londra (0-1 în tur); Manchester United - Inter (0-0 în tur).