Isis - investiţii pentru sănătatea mamei şi a copilului

Din dorinţa de a implementa noi standarde în actul medical din România, Asociaţia Clubul Isis a organizat, ieri, cea de-a treia ediţie a evenimentului „Isis, o naştere prietenoasă”. A fost o întâlnire plină de surprize, la care au participat viitoarele mămici pe care Spitalul Privat Isis le are în grijă şi în timpul căreia au aflat informaţii utile atât pentru ele, cât şi pentru bebeluşii lor. În plus, viitoarele mămici au avut posibilitatea de a adresa întrebări specialiştilor în domeniu. Cu această ocazie, ele au aflat şi povestea interesantă a unei tinere de 28 de ani, din Constanţa, pe care sarcina şi naşterea la Isis au transformat-o radical. Codruţa Brustur era sociolog însă, din 2010, după ce a născut, destinul ei s-a schimbat complet. A renunţat la meseria sa şi s-a dedicat exclusiv îngrijirii viitoarelor mămici. A născut la Isis, pe cale naturală, după ce medicii din alte spitale i-au spus că cezariana este singura soluţie pentru a aduce pe lume copilul. După ce a ţinut-o pentru prima oară în braţe pe micuţa Maria, tânăra mămică a înţeles câtă nevoie au femeile însărcinate de ajutor, de cineva care să le susţină şi să le încurajeze, aşa că a decis să devină educator prenatal. „Este un lucru extraordinar, care mă face să retrăiesc, de fiecare dată, clipa în care s-a născut fetiţa mea şi îmi dă o energie extraordinară”, a afirmat Codruţa.

PRIMA CLINICĂ PRIVATĂ PENTRU MICUŢI ÎN SUFERINŢĂ Din grija pentru cei mici, Isis a deschis şi prima clinică privată de pediatrie, inaugurată săptămâna trecută, în prezenţa medicilor de aici, a mămicilor, copiilor care s-au născut aici şi a oficialităţilor judeţului. Un milion de euro au fost investiţi în aparatură de ultimă generaţie şi mobilier adecvat celor mici. Unitatea are o capacitate de 19 paturi, o Secţie de Terapie Intensivă dotată la cele mai avansate standarde, cu aparatură de resuscitare specială pentru copii şi se pun bazele unui Centru de Excelenţă Materno-Fetal care are deja un echograf performant, capabil să depisteze şi cele mai „fine” malformaţii pe care alte aparate nu le pot identifica. „Felicitări pentru curajul de a investi în vremuri de criză, iar ceea ce aţi realizat aici ne obligă şi pe noi să ridicăm şi mai mult standardele Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă, adică ale sistemului public de sănătate”, a declarat vicepreşedintele Consiliului Judeţean Constanţa, Cristian Darie, la inaugurarea clinicii. „Noi şi Consiliul Judeţean Constanţa ne completăm reciproc. Ca şi la Spitalul Judeţean, secţia noastră are şi ea o parte de Terapie Intensivă pentru copii, dotată cu aparatură de ultimă generaţie. Copiii sunt speranţa umanităţii, iar eforturile noastre de până acum au fost încununate de succes. Pentru copiii şi pacientele noastre, cuvântul de ordine este excelenţă”, a declarat prof. dr. Vlad Tica. Oaspeţii celor de la Isis au vizitat şi ambulatoriile de specialitate Adulţi şi Pediatrie. Cabinete de consultaţii, echograf performant, cabinete de fizioterapie şi tot ce este necesar pentru îngrijirea femeii se regăsesc toate în acelaşi spaţiu. Ambulatoriul de specialitate pentru copii cuprinde şi câteva paturi destinate spitalizării de zi. Aici, copiii primesc tratament şi sunt ţinuţi sub observaţie între 6 şi 12 ore, iar părinţii pot sta, în tot acest timp, alături de ei.

ALĂTURI DE COPII Timp de trei zile, copiii au fost sărbătoriţi de Isis, în parcul Tăbăcărie, unde a fost creat „Orăşelul Isis”, în parteneriat cu Primăria Municipiului Constanţa. Fiecare copil care a participat la activităţi a primit o diplomă de cetăţean de onoare, jucării şi dulciuri, iar distracţia a fost singura regulă impusă. Jocuri clasificate pe grupe de vârstă, teatru de păpuşi, excursii, concursuri de tot felul, saltele gonflabile, un labirint au fost doar câteva dintre surprizele de care au avut parte cei mici. Ca o noutate, Isis a creat, în parcul Tăbăcărie, „spaţiul de alăptare şi păstrarea igienei copiilor”. Ieri, la ora 17.00, a avut loc şi o tombolă pentru părinţi. Câştigătorii vor putea participa la şedinţe de consiliere în alăptare şi au primit materiale informative şi promoţionale. Şi, după toată distracţia, Isis nu a uitat că un mediu curat este singura modalitate ca cei mici să crească sănătoşi. Prin urmare, Ziua Mediului a fost serbată, ieri, cu două zile în avans, când Isis a participat la o campanie de ecologizare a parcului Tăbăcărie. Acţiunea s-a desfăşurat în parteneriat cu Primăria Municipiului Constanţa şi Asociaţia United Hands România.