„Isis”, la ceas aniversar

În urmă cu 12 luni, de Ziua femeii, în Constanţa, pe str. Mircea cel Bătrîn, nr. 102, et. 2-3, se inaugura prima maternitate privată de la malul Mării Negre - “Isis” - nume care nu a fost ales întâmplător, dorindu-se a fi unul reprezentantiv, cât mai aproape pe obiectivele obstetricii (Isis - zeiţă ocrotitoare a naşterilor în mitologia egipteană). Echipa “Isis” s-a reunit ieri seară, alături de invitaţii săi, pentru a aniversa un an de activitate. Într-o atmosferă de sărbătoare, cei prezenţi au avut parte de o serie de surprize, momente artistice, Laurenţiu Duţă fiind cel care a ridicat invitaţii la dans. Pe scenă au urcat nu doar medici, directori de instituţii care au dorit să fie alături de echipa “Isis”, ci şi mămicile care au ales ca bebeluşii lor să-şi petreacă prima zi din viaţa lor la “Isis”. Emoţiile au fost mari, atât în rândul lor, unele revăzând clipele petrecute în “cea de-a doua casă” - aşa cum le place să spună – dar şi în rândul celor care muncesc zi de zi la “Isis”. Directorul general dr. Mohamed Zaher şi-a adus aminte cum, în urmă cu câţiva ani, punea la cale un proiect îndrăzneţ pentru Constanţa, o maternitate privată. A ştiut că drumul este unul greu, că vor fi numeroase piedici, însă a trecut cu bine peste obstacole şi visul a devenit realitate. Într-un an de activitate, la “Isis” au fost aduşi pe lume peste patru sute de bebeluşi, toţi sănătoşi, peste 70 de mame alegând naşterea sub apă. “Am avut peste două mii de cazuri, fie naşteri normale, fie paciente care au avut diferite probleme ginecologice, pe care le-am rezolvat cu bine”, a declarat dr. Zaher. Mămicile participante la aniversarea de un an au venit şi cu micuţii, una dintre tinere alegând să taie moţul copilaşului, chiar la împlinirea unui an de “Isis”.

DONATOR DE ZÂMBET. În cadrul maternităţii private funcţionează şi Clubul Isis, ce are menirea să informeze viitoarele mămici, dar şi să promoveze unele concepte medicale. Preşedintele de onoare al clubului, prof. univ. dr. Vlad Tica, totodată şi şeful Maternităţii Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă (SCJU) Constanţa, dar şi vicepreşedintele Colegiului Medicilor din România (CMR), a prezentat câteva dintre obiectivele care sunt urmărite în activitatea clubului, respectiv promovarea alăptării la sân, lupta împotriva abandonului etc. ““Donator de zâmbete pentru copii” este una dintre campaniile desfăşurate în cadrul clubului, mămicile strângând hăinuţe şi jucării pentru micuţii care provin din familii sărace. S-a luat legătura cu reprezentanţii comunităţilor şi mergem la cei care au nevoie de ajutor”, spune dr. Zaher. O altă acţiune derulată în cadrul clubului vine, de asemenea, în ajutorul tinerelor. Doi medici ginecologi, un pediatru, dar şi un psiholog vor merge în unele comunităţi pentru a oferi consultaţii şi sprijin medical femeilor care au nevoie de ajutor, dar care nu pot ajunge la doctor. “Ne-am gândit şi la faptul că ele nu au posibilitatea să-şi cumpere tratamentele, aşa că există o firmă de medicamente care le va dona produsele de care au nevoie”, a mai declarat directorul “Isis”. Dacă la început motto-ul “Isis” era “Împreună de la început”, acum a fost ales un altul, “În continuare împreună”. Mămicile care doresc pot primi consiliere în ceea ce priveşte creşterea bebeluşului, dar şi menţinerea sănătăţii, în calitate de proaspete mămici. “Apreciez energia, suportul fizic şi afectiv care este oferit în cadrul clubului”, spune, la rândul său, preşedintele onorific al clubului. „Isis” este în curs de a deveni Spital Prieten al Copilului, iniţiativă lansată de către UUNICEF.

PRIVAT SAU STAT. Medicina privată continuă să fie la concurenţă cu cea de stat, cea din urmă având totuşi un avans important. “În sistemul de sănătate de stat ajung cazurile complexe, foarte dificile, care, deocamdată, nu se tratează în privat. Este adevărat că sistemul privat asigură condiţii hoteliere foarte bune, pacientei oferindu-i-se o atenţie deosebită. Este şi va fi o continuă competiţie”, declară prof. univ. dr. Vlad Tica. Dacă unele paciente care au adus pe lume primul copil în sistemul de stat nu ar mai trece niciodată pragul spitalului, pentru o altă naştere ele preferând sistemul privat, altele spun că în spitalele de stat se simt mai în siguranţă, chiar dacă condiţiile oferite nu sunt la fel de bune. SCJU Constanţa, care are în alcătuire două clinici de obstetrică ginecologie, nu oferă în toate saloanele condiţii ultramoderne, însă, la etajul VII, mai exact la Clinica obstetrică ginecologie I sunt câteva saloane care oferă condiţii de cazare la concurenţă cu cele din privat.