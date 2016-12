„Isis”, prima maternitate privată „Spital Prieten al Copilului”

„Unicef” a extins lista maternităţilor „Spital Prieten al Copilului”, de data aceasta alegând şi sectorul privat. Reprezentanţii „Isis” şi-au dorit să obţină această titulatură încă de la deschidere, visul fiind îndeplinit acum, după doi ani de la funcţionare. „Isis” aparţine unui grup de elită, recunoscut pe plan internaţional, format din peste 19.000 de spitale din care 300 în Europa şi, mai ales, din grupul celor doar 25 de maternităţi certificate ca Spital Prieten al Copilului din România”, se arată în scrisoarea semnată de reprezentantul “Unicef”, Edmond McLoughney. Oficialul “Unicef” este convins că parteneriatul va face ca experienţa proaspetelor mame, dar şi a taţilor, să fie cu mult mai plăcută, el recunoscând efortul şi experienţa depuse de “Isis” privind sprijinirea/învăţarea mamelor în ceea ce priveşte alăptarea micuţilor. “Încă de când era un vis, maternitatea noastră dorea să vină în întâmpinarea nevoilor gravidei, mamei, nou-născutului, familiei. Suntem onoraţi că am primit această desemnare. Simţim că ne reprezintă şi că am realizat acest lucru fără a fi încorsetaţi de regulile impuse ale unui program stabilit la nivel mondial. Este conduita pe care am ales să o adoptăm în maternitatea noastră, pe deplin informaţi, ca fiind benefică pentru mamă-copil-familie”, a declarat managerul maternităţii, dr. Mohamed Zaher.

REPREZENTANŢA “UNICEF” ÎN ROMÂNIA COLABOREAZĂ CU MINISTERUL SĂNĂTĂŢII ŞI MATERNITĂŢILE ACTIVE ÎN INIŢIATIVA „SPITAL PRIETEN AL COPILULUI” PENTRU A-I AJUTA PE PROFESIONIŞTII DIN SĂNĂTATE SĂ OFERE PĂRINŢILOR CEL MAI BUN SPRIJIN POSIBIL ASTFEL ÎNCÂT ACEŞTIA, LA RÂNDUL LOR, SĂ POATĂ LUA DECIZII INFORMATE CU PRIVIRE LA HRĂNIREA ŞI ÎNGRIJIREA COPIILOR LOR

FELICITĂRILE „UNICEF”... „Doresc să vă prezint aprecierile mele faţă de dvs. şi personalul maternităţii pentru munca dificilă pe care aţi dedicat-o în beneficilul celor mai tineri cetăţeni ai României. Protejându-le sănătatea, contribuiţi nu doar la bunăstarea lor şi a familiilor lor”, mai spune oficialul „Unicef”. Edmond McLoughney are încredere că „Isis” va face faţă perioadei de criză economică, şi va menţine standardele „Spital Prieten al Copilului”. La început de drum, reprezentantul „Unicef” a promis sprijin maternităţii private constănţene, dorind continuarea colaborării.

CONCRET... Pe site-ul oficial www.spital-prieten.ro sunt explicate, detaliat, care sunt aşteptările mamelor într-o asemenea maternitate. Astfel, potrivit documentului oficial, de acum înainte şi la “Isis” veţi avea parte de o serie de facilităţi. Printre acestea, pe www.spital-prieten.ro sunt menţionate: dacă pe durata sarcinii veniţi la control la maternitate, la a doua sau a treia vizită vi se vor da informaţii despre îngrijirea şi hrănirea nou-născutului, inclusiv despre beneficiile alăptării, astfel încât veţi şti ceea ce este necesar pentru a lua o decizie informată; după naştere vi se va da copilul să îl ţineţi cât timp veţi dori; o moaşă sau o asistentă vă va ajuta să începeţi să alăptaţi în prima jumătate de oră după naştere; copilul va sta în permanenţă cu dumneavoastră. De asemenea, dacă aţi decis să alăptaţi: moaşa sau o asistenta vă va arăta cum să ţineţi copilul pentru a se ataşa corect, astfel încât el să sugă bine şi dumneavoastră să nu aveţi dureri; vi se vor da informaţii corecte şi substanţiale despre cum să alăptaţi şi cum să aveţi lapte suficient pentru copilul dumneavoastră; veţi fi învăţată să vă mulgeţi laptele, pentru a goli sânul când este prea plin sau a stimula secreţia lactară sau pentru a asigura lapte pentru copilul care nu poate suge; copilul va primi laptele dumneavoastră pe sondă, cu căniţa, seringa sau linguriţa; copilul nu va primi apă, glucoză sau lapte artificial cu excepţia situaţiilor în care este nevoie din motive medicale. Nu în ultimul rând, veţi primi informaţii despre persoanele sau locurile de unde puteţi obţine sprijin cu alăptarea, dacă aveţi nevoie, atât în maternitate cât şi după ce veţi pleca acasă. Veţi fi ajutată şi dacă decideţi să vă îngrijiţi copilul altfel şi chiar dacă refuzaţi informaţiile pe care personalul maternităţii doreşte să vi le ofere. Dacă aţi decis să vă hrăniţi copilul cu lapte formulă, personalul vă va arăta cum să îl preparaţi şi să i-l daţi copilului în condiţii de igienă şi siguranţă maxime şi vă va răspunde la întrebări. Întregul personal (sau cea mai mare parte din personal) dintr-o maternitate Spital Prieten al Copilului este instruit să vă ofere acest tip de informaţie şi să vă sprijine să alăptaţi cu succes. Standardul prevede ca fiecare persoană care lucrează în mod direct cu mamele şi copiii să fie instruită în termen de şase luni de la angajare.