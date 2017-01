Islandezii vor să se specializeze la „Ceronav”

Centrul Român pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Personalului din Transporturi Navale - „Ceronav” a început cooperarea cu Maritime Safety and Survival Training Centre din Islanda, în cadrul proiectului de mobilitate „Improved teaching in personal safety and social responsibility for seafarers”, finanţat de către Comisia Europeană prin Programul de învăţare pe tot parcursul vieţii - „Leonardo da Vinci“. Potrivit directorului general al „Ceronav”, Ovidiu Cupşa, cooperarea dintre cele două centre constă în schimbul de experienţă şi transferul de inovaţie în ceea ce priveşte organizarea cursurilor de siguranţă maritimă având în vedere amendamentele aduse Convenţiei şi Codului STCW (n.r. - Codul privind pregătirea, brevetarea/atestarea şi efectuarea serviciului de cart), în urma reunirii părţilor la Manila, în iunie 2010. „Faptul că reprezentanţii centrului de pregătire din Islanda au apelat la „Ceronav” pentru realizarea obiectivelor acestui proiect ne onorează, dar ne şi întăreşte convingerile că instituţia noastră se situează între centrele de prestigiu internaţional în pregătirea personalului navigant”, a spus Cupşa. La rândul său, directorul adjunct al Maritime Safety and Survival Training Centre din Islanda, Thrainn Skulason, a declarat că motivul vizitei la „Ceronav” a fost acela de a vedea modalitatea de predare, pentru a o putea compara cu cea folosită în cadrul centrului lor. „Am fost plăcut surprinşi să remarcăm nivelul de profesionalism pe care îl aveţi, dar şi ospitalitatea de care aţi dat dovadă. Toţi experţii ne-au fost de mare ajutor şi am reuşit să ne formăm câteva idei noi pe care sperăm să le aplicăm la întoarcerea acasă. Suntem foarte recunoscători pentru legătura pe care o avem cu „Ceronav” şi ne dorim pe viitor o relaţie lungă şi solidă între cele două centre”, a declarat Skulason.