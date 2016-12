Israelian condamnat la închisoare pentru atac cibernetic asupra Madonnei

Un israelian a primit o pedeapsă de 14 luni de închisoare şi o amendă de 3.600 de euro, după ce a fost găsit vinovat de spargerea conturilor de e-mail ale Madonnei şi ale colaboratorilor acesteia şi de comercializarea unor piese încă nelansate ale artistei americane. În vârstă de 39 de ani, Adi Lederman este un cântăreţ aspirant care a fost arestat în luna ianuarie, sub suspiciunea de furt şi vânzare a unor piese nelansate de pe albumul "Rebel Heart" al Madonnei. După ce şi-a recunoscut vinovăţia şi a încheiat o înţelegere cu procurorii, el a fost condamnat, joi, de o instanţă israeliană la o pedeapsă de 14 luni de închisoare şi o amendă de 15.000 de shekeli (aproximativ 3.600 de euro), informează nme.com. Prin condamnarea lui Lederman, care a participat în trecut la una dintre ediţiile naţionale ale emisiunii de televiziune "X Factor", justiţia israeliană spune că a dorit să transmită un mesaj oamenilor care ar plănui infracţiuni similare. "Uşurinţa cu care se poate comite o infracţiune precum aceasta de către cineva care are abilităţi în domeniu, precum acuzatul, cere un răspuns represiv care să transmită un mesaj intransigent", a menţionat instanţa. Deşi instanţa de judecată a identificat-o pe Madonna printre victimele atacului cibernetic al lui Lederman, nu s-a specificat dacă acesta este responsabil de publicarea tuturor demo-urilor apărute online. Albumul "Rebel Heart" a fost lansat în luna martie a acestui an.

Madonna a calificat această faptă a lui Lederman ca fiind un "viol artistic" şi "o formă de terorism". Cântăreaţa a mulţumit autorităţilor implicate în prinderea vinovatului, dar şi fanilor care "au oferit informaţii suficiente şi continuă să facă asta, privind muzica ei". "Ca orice cetăţean, am dreptul la intimitate", a mai spus aceasta.