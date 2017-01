Israelul amână expulzarea a sute de copii de imigranţi

Autorităţile israeliene au amânat expulzarea prevăzută a mai multor sute de copii de muncitori imigranţi pentru a le permite să îşi încheie anul şcolar, a anunţat Ministerul de Interne. Soarta acestor copii a fost dezbătută în presă după ce un documentar intitulat Strangers No More (Nu mai suntem străini) şi consacrat unei şcoli din Tel-Aviv unde învaţă copii de imigranţi veniţi din 48 de ţări a câştigat, recent, Oscarul pentru cel mai bun scurtmetraj documentar. Mai mulţi copii care apar în acest film sunt ameninţaţi cu expulzarea. Anul trecut, Guvernul a decis să expulzeze 400 de copii de muncitori străini, permiţându-le altor 800 să rămână însă în ţară. Guvernul a decis, de asemenea, că acei copii care au trăit mai mult de cinci ani în Israel şi vorbesc ebraica vor putea rămâne şi obţine statutul de rezident permanent. Aceia care nu intră în această categorie vor fi expulzaţi. Ministrul de Interne, Elie Yishai, a anunţat miercuri că expulzarea copiilor a fost amânată cu mai multe luni, în aşteptarea sfârşitului de an şcolar.

Soarta acestor copii a provocat emoţie în Israel. Ei vorbesc ebraica, celebrează sărbătorile evreieşti la şcoală şi consideră că Israelul este ţara lor. Dacă rezidenţii ilegali nu beneficiază de drepturi sociale, copiii lor pot merge gratuit la şcoală şi beneficiază de asigurare medicală. Yishai, care conduce partidul ultraortodox Shass, a apărat această decizie controversată, afirmând că este crucial ca Israelul să se protejeze împotriva unui aflux masiv de imigranţi ilegali. Potrivit datelor oficiale, aproximativ 220.000 de muncitori străini s-au instalat în Israel, dintre care peste 100.000 au permisul de muncă expirat. Israelul a început să primească imigranţi care nu erau evrei, mai ales din Asia, în anii \'90, pentru locuri de muncă prost plătite în construcţii, agricultură sau îngrijirea persoanelor în vârstă. Autorităţile israeliene acordă, în fiecare an, 30.000 de permise de muncă străinilor.