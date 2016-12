Israelul speră într-o reconciliere cu lumea arabo-musulmană

În timp preşedintele american Barack Obama a pornit într-un turneu istoric în Orientul Mijlociu, ministrul israelian al Apărării, Ehud Barak s-a întîlnit la Washington cu vicepreşedintele SUA, Joe Biden, căruia i-a reafirmat angajamentul Israelului de a acţiona împreună cu SUA în vederea promovării păcii regionale şi a procesului de pace cu palestinienii, confruntîndu-se totodată cu ameninţările regionale. După întrevederea cu vicepreşedintele american, Ehud Barak urma să se întîlnească cu secretarul Apărării Robert Gates. În cursul întrevederilor lui Ehud Barak cu reprezentanţii administraţiei SUA şi ai Congresului nu s-a ajuns la un consens cu privire la construcţiile din coloniile evreieşti din Cisiordania. Barak le-a cerut oficialilor americani să-şi tempereze declaraţiile antiisraeliene în legătură cu acest aspect, iar reprezentanţii administraţiei Obama au cerut Israelului să adopte o poziţie asemănătoare. Ehud Barak a respins cu desăvîrşire cererea ca Israelul să îngheţe total construcţiile din colonii, calificînd-o drept „ilogică”, dar şi-a exprimat convingerea că va fi găsită o soluţie în această privinţă.

La Ierusalim, premierul Benjamin Netanyahu a convocat o întîlnire cu consilierii săi apropiaţi, pentru a pregăti reacţia la discursul preşedintelui Obama. Liderul de la Washington a susţinut în discursul său dorinţa palestinienilor de a avea un stat, considerînd situaţia în care se găsesc aceştia drept „intolerabilă”. A făcut, totodată, apel către Israel să înceteze colonizarea teritoriilor palestiniene, subliniind legătura de nezdruncinat dintre statul evreu şi SUA. Relaţiile dintre cei doi aliaţi strategici traversează o fază foarte delicată din cauza refuzului Guvernului Netanyahu de a suspenda colonizarea şi a respingerii principiului unui stat palestinian. Poziţia oficialilor israelieni s-a moderat însă. Israelul şi-a exprimat speranţa într-o reconciliere cu lumea arabo-musulmană, joi, după discursul susţinut de Barack Obama la Cairo, afirmînd în acelaşi timp că Guvernul israelian va acorda prioritate siguranţei sale în cadrul unui eventual acord de pace. „Guvernul israelian îşi exprimă speranţa că discursul important susţinut de preşedintele Obama la Cairo va duce în mod concret la o nouă reconciliere între lumea arabo-musulmană şi Israel”, a precizat într-un comunicat preşedinţia Consiliului de Miniştri. „Israelul doreşte pacea şi va face tot ce îi stă în putere pentru a extinde zona de pace ţinînd cont de interesul său naţional şi, în primul rînd, securitatea sa”, se arată în acelaşi comunicat.

Peste Ocean, însă, nu toţi congresmenii democraţi sprijină politica administraţiei Obama faţă de Orientul Mijlociu. O serie de politicieni democraţi au criticat, miercuri, recentele declaraţii ale preşedintelui Obama cu privire la coloniile israeliene din Cisiordania, estimînd că aduc o schimbare în politica SUA faţă de Israel. „Preşedintele a mers dincolo de ceea ce consider rezonabil în relaţiile cu o altă democraţie”, a declarat congresmenul democrat de New York Anthony Weiner. Pentru Shelley Berkley, congresmen democrat de Nevada, declaraţiile preşedintelui SUA denotă „o schimbare decisivă în politica americană şi faţă de acordurile israeliano-americane din ultimii 20 de ani”. Congresmenul de New York Joseph Crowley a estimat şi el că trebuie avută „o mare atenţie pentru a nu aduce atingere suveranităţii Israelului”. Barack Obama a primit în schimb sprijinul liderului majorităţii democrate din Camera Reprezentanţilor, Steny Hoyer, care a estimat că poziţia sa cu privire la colonii coincide cu cea a liderilor democraţi şi republicani din Congres.