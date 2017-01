Israelul suspendă negocierile de pace cu palestinienii

19:57:44 / 30 Aprilie 2014

Nu. Religia nu e unica sursa de moralitate. E oauercm simplu de demonstrat. Ce e aia religie? Despre ce vorbim? Inainte de Hristos vorbim de Dumnezeul lui Moise, cel al primului testament (asta ca sa ramanem in sfera crestinismului, nu cred ca vreunul dintre noi are competente comparabile in sfera altor religii), care sincer, nu e el in sine un exemplu de moralitate. Cel putin nu al uneia comparabile si aplicabile lumii de azi. Conceptul de moralitate mi-e teama ca e acordat celui de istorie, de evolutie intelectuala. E moral ceea ce ne face oameni de treaba, vulgar (sau poate nu) spus. Statul nu iti poate impune sa faci un rau cuiva, absolut de acord. Dar nu musai religia te opreste. Iti spune un om care nu intra peste vecini in casa, si nu din considerente religioase. Ci din altele. In parte rationale. oricat mi-ar place plasma vecinului poate ca nu vreau sa ajung iubita lui Giga Spaniolu' din penitenciar. Si poate ca nu e vorba numai despre asta. Poate ca pe langa asta am si o coaja de moralitate venita dintr-o educatie suficienta si dintr-o intelegere suficienta a lumii in care traiesc ca sa inteleg ca nu asa functioneaza ea.Ca la TINE vine din credinta in Dumnezeu, e perfect. Dar cum ziceam, religia NU e singura reteta valabila. POTI fi un om buna si fara ea. E o alegere, nu e indispensabila. Tine de o structura interna. Ca il descoperi' pe dumnezeu la un moment dat, e irelevant. De obicei e vorba de evenimente pe langa care ceilalti trec neimpresionati, le considera coincidente, intamplari, etc. Accept chiar ca dumnezeu poate exista si eu tot sa nu cred in el. Nu inseamna ca sunt mai rau decat tine, intelegi?Si apoi de unde stii ca nu am crezut niciodata?Ti-am zis, discutia despre stiinta a pornit de la postul lui razvan, initial semi-ironic. Nu inseamna ca stiinta actuala e ultima solutie de asemenea. Insa, spre diferenta de religie, are o rigoare si o organizare care o face mai apropiata mie si lumii de azi. Sincer, faptul ca einstein a putut revolutiona fizica , si multi dupa, arata tocmai disponibilitatea ei de a fla adevarul, nu de a se ancora in prejudecati si in traditii. Si ok, hai sa nu mentionam cazuri extreme din istoria bisericilor crestine.