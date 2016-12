Issa Hayatou are conștiința liniștită...

Președintele Confederației Africane de Fotbal (CAF), Issa Hayatou, pus sub acuzare în cadrul scandalului care zdruncină FIFA, s-a apărat pentru prima oară în mod public, respingând categoric orice implicare în recentele afaceri de corupție. „Nu mi-e teamă de nimic, deoarece nu am făcut nimic. Conștiința mea este liniștită”, a declarat Hayatou, care deține și funcția de vicepreședinte al FIFA. Conducătorul fotbalului african a asigurat că nu a primit niciun fel de mită în cadrul atribuirii CM 2022 din Qatar, în ciuda acuzațiilor lansate împotriva sa de o fostă angajată a CAF, Phaedra Almajid. „Nu am văzut-o niciodată în viața mea pe această femeie! Ea pretinde că ne-am întâlnit cu oameni din Qatar într-un hotel în Angola. Unde? Când? Ea a spus asta prima oară, iar apoi a recunoscut că a mințit. Un an mai târziu, ea și-a reluat acuzațiile. Poate spune orice, i-am cerut probe, însă nu le-a adus”, a adăugat Hayatou. Potrivit France Football, președintele CAF, la fel ca alți doi membri ai Comitetului Executiv al FIFA, nigerianul Amos Adamu și ivorianul Jacques Anouma, ar fi primit suma de 1,5 milioane dolari în schimbul votului în favoarea Qatarului, cu ocazia desemnării gazdei Mondialului din 2022.

BLATTER VA FI APĂRAT DE RICHARD CULLEN

Avocatul Richard Cullen, tenorul baroului american, îi va asigura apărarea lui Sepp Blatter, președintele demisionar al Federației Internaționale de Fotbal (FIFA), confruntată cu un vast scandal de corupție. Secretarul general al FIFA, francezul Jerome Valcke, i-a încredințat la rândul său apărarea unui alt avocat american, Barry Berke. Richard Cullen (67 ani) este un fost procuror federal din Virgina, care conduce din 2006 un important cabinet de avocați, McGuireWoods LLP, cu sediul în Virginia (estul SUA), dar care deține de asemenea birouri la Londra și Bruxelles. Foarte experimentat, el cunoaște bine secretele sistemului judiciar american și este un apropiat al directorului FBI James Comey, el însuși originar din Virginia și care a lucrat pentru McGuireWoods între 1993 și 1996. Cullen a fost avocatul lui Elin Nordgren, fosta soție a campionului de golf Tiger Woods, apărând în decursul anilor mai mulți aleși din Congresul american în anchete ale Ministerului Justiției, precum și pe unii responsabili ai CIA și ai Departamentului Apărării al SUA, în cadrul unei anchete asupra tehnicilor interogatoriilor din epoca Bush. La rândul său, avocatul Barry Berke, cu baza la New York, este specializat în cazurile legate de afaceri financiare. El lucrează la Kramer Levin Naftalis & Frankel LLP, un alt cabinet important de avocatură, care dispune de un birou la Paris. Justiția americană a deschis o anchetă împotriva unor foști și actuali responsabili ai FIFA, pe care îi acuză, între altele, de mită, corupție și spălare de bani.

BĂNCILE AU SEMNALAT „53 DE RELAȚII BANCARE SUSPECTE”

Băncile elvețiene au „semnalat 53 de relații bancare suspecte autorității elvețiene împotriva spălării banilor”, în cadrul dosarului FIFA, a declarat procurorul general al Confederației Elvețiene. „Băncile elvețiene și-au îndeplinit obligațiile semnalând activități suspecte”, a declarat Michael Lauber, conform căruia ancheta „este complexă la multiple niveluri”. Deși a reafirmat secretul acestei anchete, procurorul a oferit totuși câteva informații, în special cele legate de o anchetă în curs privind 104 relații de afaceri bancare legate de scandalul de corupție de la FIFA. Din aceste 104 relații de afaceri, care pot fiecare viza mai multe conturi bancare, procurorul a precizat că băncile din Elveția au semnalat autorității împotriva spălării banilor 53 de cazuri suspecte. Procurorul general a mai precizat că justiția elvețiană are de studiat un material enorm în acest dosar foarte complex și că este nevoie de timp pentru aceasta. „Lumea fotbalului trebuie să aibă răbdare”, a afirmat magistratul.