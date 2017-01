“Isteria politică este consecinţa scandalurilor declanşate în permanenţă de Cotroceni“

Vicepreşedintele PNL, senatorul de Constanţa Puiu Haşotti, a declarat vineri, într-o conferinţă de presă, că zvonul privind remanierea guvernamentală este o simplă intoxicare a populaţiei, care nu poate porni din altă parte decît de la Palatul Cotroceni. “Anul 2008 a început sub auspicii nefavorabile României, care dă impresia unei ţări stăpînite de isterie politică. Această isterie politică este consecinţa scandalurilor declanşate în permanenţă de Cotroceni. Băsescu ar trebui să fie preocupat de interesele naţionale majore decît de prezenţa sau absenţa unor miniştri pe fotolii“, a declarat Haşotti. Senatorul a mai spus că a început „Daciada” sondajelor de opinie, făcînd referire la un sondaj realizat la puţin timp, după fuziunea PD – PLD, realizat de CURS. “Nu pot să cred că PD-L are 36%, cînd în conştiinţa publică nu avea timp să se sedimenteze existenţa acestui partid. Este incredibilă manipularea opiniei publice prin acest institut de sondare, condus de un consilier al lui Băsescu“, a mai spus Haşotti. În aceeaşi conferinţă, liberalul a solicitat public Consiliului Suprem de Apărare a Ţării (CSAT) ca, într-o şedinţă specială, să afle cine este personajul care se ascunde sub numele de cod “profesorul”, în discuţiile dintre Omar Hayssam şi procurorul Nastasiu. Potrivit spuselor lui Haşotti, CSAT are obligaţia să informeze populaţia asupra identităţii acestui personaj implicat în organizarea plecării lui Hayssam din ţară. Liberalul a mai vorbit şi despre faptul că preşedintele Băsescu a cerut declanşarea urmăririi penale pentru opt foşti şi actuali miniştri. “De ce i-a dat pe toţi opt la pachet şi de ce nimeni de la PD-L nu figurează pe această listă?! Parchetul, dirijat de la Cotroceni, ar fi trebuit să ia şi dosarele lui Theodor Stolojan, Radu Berceanu, Gheorghe Flutur sau Sulfina Barbu, despre care nu pot să spun dacă sînt sau nu vinovaţi. Refuz să cred că în România există un singur partid bun, iar restul sînt corupte şi ticăloşite sau că există un singur om bun şi atotcunoscător, iar ceilalţi sînt răi“, a subliniat senatorul. El a adăugat că solicitarea lui Băsescu prin care Norica Nicolai ar fi trebuit să aibă o “carieră imaculată“ nu este justificată. „Nu cred că are cineva o carieră imaculată în această lume. Şi cine cere cariere imaculate?! Preşedintele Băsescu?!”, a adăugat Haşotti. În opinia sa, Băsescu ar trebui să fie mai reţinut avînd în vedere suspiciunile care planează asupra lui în dosarele Flota sau casei din Mihăileanu. Haşotti consideră că, în cazul Noricăi Nicolai, Băsescu a făcut un abuz în funcţie şi a tulburat bunul mers al instituţiilor publice. “Ceea ce s-a întîmplat în ultimul timp mă face să cred că 2008 va fi marcat de jocuri şi atitudini politice care nu vor crea o atmosferă civilizată din punct de vedere politic pentru România, pentru care vinovată se face o singură persoană“, a concluzionat Haşotti.

Prezent la conferinţa de presă, deputatul Gheorghe Dragomir, preşedintele PNL Constanţa, a declarat că organizaţia judeţeană a partidului a început validarea candidaţilor pentru alegerile locale. El a afirmat că Biroul Municipal a aprobat zilele trecute candidatura lui Victor Manea la Primăria Constanţa, urmînd să decidă şi candidaturile pentru funcţiile de consilieri locali. Dragomir a mai spus că dacă se va aproba proiectul de lege prin care preşedinţii consiliilor judeţene vor fi aleşi nominal, el va candida pentru această funcţie. “În caz contrar, voi fi primul pe lista PNL pentru această funcţie“, a adăugat Dragomir. Haşotti a intervenit în discuţie afirmînd că, din punctul său de vedere, nu este normal ca preşedinţii consiliilor judeţene să fie aleşi nominal.