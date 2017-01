Istoria a fost uitată de studenţii Academiei Navale “Mircea cel Bătrîn”

Academia “Navală Mircea cel Bătrîn” a împlinit, ieri, 134 de ani de cînd a fost înfiinţată instituţia. Studenţii academiei au celebrat evenimentul prin alocuţiuni, spectacole şi prezentări de cărţi. Cmdr.(r) Ion Damaschin şi-a lansat cartea “Cu pe drumul lui Columb”, care este de fapt o istorie a bricului Mircea. După ce au ascultat discursurile rostite de către dascălii lor şi au asistat la înmînarea de diplome de excelenţă foştilor rectori, studenţii au luat parte la o serie de manifestări artistice, susţinute de corul academiei, “Piraţii” şi de grupul de satiră al instituţiei. Din păcate, majoritatea viitorilor marinari ştiu doar care sînt absolvenţii de seamă ai Academiei, dar au uitat prima denumire a instituţiei a cărei zi au celebrat-o ieri. “Printre cei care au trecut pe băncile academiei, se numără Şeful Statului Major General, viceamiralul Gheorghe Marin, preşedintele ţării, Traian Băsescu şi alţi cîţiva generali de seamă. Numele iniţial al Academiei cred că a fost Şcoala de Navigaţie, dar nu am reţinut exact denumirea”, a spus studenta Andreea Velcea. Pentru neştiinţa lor, unii dintre studenţi au găsit diferite scuze. “Am lansat o revistă a noastră şi am muncit foarte mult ca să fie gata pentru această zi. Nu am avut cînd să reţin tot ceea ce ni s-a spus, deoarece aproape în fiecare zi am lucrat la revistă. Cred că s-a numit Şcoala de Navigaţie”, a spus studentul Daniel Apostol. Analele menţionează că Academia Navală “Mircea cel Bătrîn” s-a înfiinţat în anul 1872 şi a purtat denumirea de Şcoala de Aplicaţie. De-a lungul timpului s-a mai numit Şcoala Navală Superioară şi Institutul de Marină. Profesorii însă ştiu foarte bine care este istoria Academiei Navale. “Această instituţie de învăţămînt superior militar înseamnă tradiţie ancorată în realitatea vieţii constănţene. Ne străduim să aducem Constanţei un renume nou prin învăţămîntul naval”, a declarat rectorul Academiei Navale, cmdr.Cristea Cucoşel. La finalul ceremoniei a avut loc lansarea revistei Academiei Navale “Mircea cel Bătrîn”, “Orizonturi Marine”.