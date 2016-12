Istoria păcălelilor de 1 aprilie

Obicei vechi de secole, păcăleala de 1 aprilie este încă apreciată şi \"reeditată\" anual, fiind un prilej pentru oameni să facă surprize mai plăcute sau mai puţin plăcute celor din jur, dar şi un motiv pentru presa internaţională de a descreţi frunţile cititorilor. În ce priveşte vechimea obiceiului, precursori ai April Fools\' Day - Ziua Păcălelilor în variantă autohtonă - ar putea fi Festivalul Hilaria (un festival roman), care se desfăşura pe 25 martie, şi Medieval Feast of Fools, care se desfăşura pe 28 decembrie, zi marcată încă în unele ţări de limbă spaniolă. Pe de altă parte, cea mai veche referire la Ziua Păcălelilor pare a fi, potrivit Museum of Hoaxes, un fragment dintr-un poem flamand din 1539, în care un bărbat şi-ar fi păcălit servitorul chiar într-o zi de 1 aprilie. O altă explicaţie ar fi că, în urmă cu câteva sute de ani, oamenii sărbătoreau Anul Nou de 1 aprilie. Înlocuirea vechiului calendar cu cel nou a creat confuzii, iniţial unii oameni neputând să se adapteze schimbării: ei sărbătoreau Anul Nou pe data de 1 aprilie în loc de 1 ianuarie şi, din acest motiv, au fost numiţi \"April Fools\".

1 APRILIE ÎN LUME În Franţa, Belgia, Italia şi Olanda o tradiţie de Ziua Păcălelilor constă în lipirea unui peşte din hârtie pe spatele unei persoane fără ca aceasta să-şi dea seama. Se pare că acest obicei datează din secolul al XVI-lea. Sărbătoarea \"poisson d\'avril\" este marcată în Franţa şi în Canada, dar şi în Portugalia şi Spania. Din zonele francofone, această sărbătoare s-a extins şi în zonele olandeze şi flamande, sub denumirea \"aprilvis\". În Marea Britanie, Ziua Păcălelilor este marcată în anumite zone timp de două zile, persoana păcălită fiind numită \"noddy\", în timp ce, în Scoţia, Ziua farselor este denumită în mod tradiţional \"Hunt-the-Gowk Day\" (\"gowk\" - prostănac, nătărău), având însă şi o altă semnificaţie - cea de sosire a primăverii (“April cuckoo”). În Polonia, ziua de 1 aprilie este una în care oamenii fac glume şi farse, iar \"activităţile serioase\" sunt de evitat. În Danemarca, 1 mai este cunoscută ca \"Maj-kat\" (\"May-cat\" şi ca o zi a glumelor). O semnificaţie similară are ziua de 1 mai şi în Suedia. Însă atât danezii, cât şi suedezii obişnuiesc să sărbătorească şi April Fools\' Day (\"aprilsnar\"), în timp ce Ziua Păcălelilor de 1 mai este mult mai puţin celebrată de aceştia. În Spania, sărbătoarea \"peştele lui aprilie\" (\"pescado de abril\") a fost preluat pe filieră franceză, spaniolii având şi propria lor zi a păcălelilor, pe 28 decembrie. Pe 28 decembrie, spaniolii marchează \"Dia de los Santos Inocentes\" (\"Day of the Holy Innocents\"/ \"Masacrul Inoceţilor\"), fuga în Egipt şi salvarea pruncului Iisus, considerându-se că Maria şi Iosif l-au salvat pe acesta printr-un \"şiretlic\". În unele ţări din sudul Statelor Unite se sărbătoreşte \"The Week of Foolery\" (Săptămâna farselor), care începe cu şapte zile înainte de ziua propriu-zisă a păcălelilor.

În ultimii ani, Ziua Păcălelilor a fost un prilej pentru presa şi site-urile internaţionale să descreţească frunţile cititorilor îngrijoraţi de criza economică şi de problemele cu care se confruntă zilnic. Astfel, reţelele de socializare au încercat să îşi păcălească utilizatorii, anunţând introducerea unur noi servicii neverosimile, în timp ce unele site-uri au anunţat că îşi vor închide operaţiunile. Totodată, de-a lungul anilor, presa internaţională a făcut farse de 1 aprilie, care au fost apreciate de cititori. Între acestea s-au numărat scaunul pentru câini de la Ikea, \"lansat\" pe 1 aprilie 2011, documentarul BBC cu pinguini zburători (1 aprilie 2008), burger-ul pentru stângaci lansat de Burger King (1 aprilie 1998). Însă, în unele cazuri, răspândirea sărbătorii păcălelilor a avut un efect contrar. În loc să stârnească amuzamentul, unele publicaţii i-au făcut pe cititorii lor să nu mai aibă încredere în materialele publicate pe 1 aprilie.