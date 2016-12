Istoria tutunului, ilustrată la Muzeul de Arheologie „Callatis”

La Muzeul de Arheologie „Callatis” din Mangalia este deschisă, în această perioadă, o expoziţie insolită, atît prin tematică, cît şi prin titulatură - „Un viciu istoric“. Expoziţia reuneşte pipe, obiecte care fac trimitere la unul dintre cele mai mari vicii. Manifestarea, care face parte din programul Festivalului „Callatis”, este realizată de Muzeul „Callatis”, în colaborare cu Primăria Municipiului Mangalia, Institutul de Cercetări Eco-Muzeale (ICEM) Tulcea, Muzeul de Istorie Naţională şi Arheologie (MINA) Constanţa, Casa Tătărească „Zulfie Totay” Cobadin şi pictorul Robert Perko.

De altfel, aproximativ 300 de pipe provin din colecţiile MINA Constanţa, din colecţiile ICEM Tulcea şi din depozitul Muzeului „Callatis”. La acestea se adaugă o frumoasă colecţie de pipe aparţinînd pictorului Karl Robert Perko. Pipele expuse sînt confecţionate din materiale diverse precum ceramică, lemn sau spumă de mare. „Narghileaua, acel instrument de fumat oriental, cu o vechime de peste o mie de ani, face şi ea parte din expoziţia noastră. Avem cîteva exemplare pe care le prezentăm publicului interesat de istoria tutunului. De asemenea, am organizat şi un colţ cu specific tătăresc, cu exponate din colecţia Casei Tătăreşti „Zulfie Totay” din Cobadin. Subliniez faptul că pipele pe care le avem de la Tulcea fac parte dintr-o expoziţie vernisată, sub acelaşi titlu, Un viciu istoric, în primăvara acestui an, la Institutul de Cercetări Eco-Muzeale din Tulcea“, a subliniat directorul Muzeului de Arheologie „Callatis”, cercetătorul ştiinţific dr. Sorin Marcel Colesniuc, la vernisajul expoziţiei care a avut loc ieri. „Expoziţia de pipe Un viciu istoric este cea de-a doua pe care o vernisăm cu prilejul Festivalului Callatis 2009 (n.r. prima a tratat istoria vinului). Tutunul este o plantă din America de Sud, care ajunge în Europa după descoperirea Americii de către Cristofor Columb (1492). În secolul VI, comunităţile umane din America de Sud foloseau tutunul pentru durerile de cap şi pentru vindecarea rănilor şi a muşcăturilor de şarpe. Ulterior, a devenit Un viciu istoric, după cum sugerează şi titlul expoziţiei”, a spus, în deschidere, dr. Sorin Marcel Colesniuc. Misiunea de a prezenta pe larg pipele expuse şi istoria de peste 15 secole a tutunului i-a revenit muzeografului Corina Radu.

Directorul Muzeului de Istorie Naţională şi Arheologie Constanţa, dr. Gabriel Custurea, prezent la vernisaj, a vorbit despre istoria tutunului şi a precizat că doar o parte din colecţia de pipe a fost adusă la Mangalia, adresînd, în final, invitaţia de a vizita muzeul din Constanţa, pentru a vedea întreaga colecţie, care este deosebit de interesantă şi care cuprinde mult mai multe exponate. Pictorul Karl Robert Perko, cel care a adus aproximativ o sută de pipe din colecţia sa, pentru a completa expoziţia organizată la muzeu, a prezentat aproape fiecare piesă în parte, subliniind faptul că unele din pipele sale au o valoare de şapte-opt mii de euro, iar altele, confecţionate din coceni de porumb, au o valoare de un euro şi sînt de unică folosinţă. Zulfie Seidali – preşedinta Fundaţiei Umanitare, Sociale şi Ştiinţifice „Insanlîk” din Cobadin, a prezentat un colţ din Muzeul „Callatis”, unde a fost amenajată o cameră cu specific tătăresc, cu mileuri, covoare, perne şi exponate din trusoul miresei de etnie musulmană şi diverse piese din vestimentaţia acestei etnii. La finalul vernisajului, pe acorduri de muzică orientală, participanţii au fost invitaţi să servească dulciuri şi cafea şi să fumeze din narghileaua cu aromă de trandafir pregătită special de organizatorii evenimentului.