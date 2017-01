Istoria zilei de 29 februarie. Vezi legenda sfântului dobrogean comemorat în această zi!

Anul 2016 este bisect, ceea ce înseamnă că luna februarie are 29 de zile. Ziua de 29 februarie este rezultatul unor calcule ce țin seama de mișcarea de revoluție a Pământului, de echinocții și de modul în care se stabilește data Paștelui. Iulius Cezar este cel care a avut ideea unei zile în plus. Calendarul roman avea doar 355 de zile, astfel că, la un moment dat, lunile anului nu mai corespundeau cu aceleași anotimpuri. În anul 45 înainte de Hristos, denumit de istorici ”anul confuziei”, Iulius Cezar a adăugat în calendar încă 9 zile. O dată la 4 ani, se mai adăuga o zi pentru a sincroniza anul calendaristic cu durata dintre două echinocții. Calendarul Iulian a rezistat până la reforma gregoriană din 1582. În Evul Mediu, capii Bisericii erau complet derutați în a mai stabili data Paștelui - echinocțiul din calendar se decalase față de cel real cu 10 zile. După calcule complicate, Papa Gregoriu a găsit soluția. Fiindcă Pământul realizează mișcarea de rotație în jurul Soarelui în 365 de zile și aproape 6 ore, la fiecare 4 ani, lunii februarie i se mai adaugă o zi. Papa Gregoriu a păstrat regula anilor bisecți, însă a hotărât ca anii care se termină în ”00” să nu fie bisecți decât dacă rezultatul împărțirii lor la 400 este un număr întreg. Astfel, anul 2008 a fost bisect, dar 2100 nu va fi an bisect.

TREBUIE SĂ FACI FAPTE BUNE, ALTFEL VEI FI PEDEPSIT Tot pe 29 februarie, creștinii ortodocși îl comemorează pe sfântul dobrogean Ioan Casian. Acesta se celebrează în anii bisecți pe 29 februarie, iar în rest pe 28 februarie. În popor circulă o legendă legată de această zi. Se spune că Sfântul Casian a mers la Dumnezeu pentru a se plânge că oamenii nu îl cinstesc la fel ca pe alți sfinți. Dumnezeu l-a pedepsit însă pe sfânt, deoarece el nu se remarcase cu multe fapte bune făcute în lume, lăsându-i ziua în calendar doar o dată la patru ani. De aceea, superstiţia spune că în această zi este bine să dai ajutorul semenilor şi dacă ţi se cere, şi dacă nu, să fii săritor şi să faci fapte bune. În caz contrar, Dumnezeu te pedepseşte, cum a făcut cu sfântul.