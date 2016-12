Istorici, reuniţi sub egida „Dobrogei - Istorie şi Civilizaţie”

Asociaţia „Dobrogea - Istorie şi Civilizaţie” (ADIC), împreună cu Facultatea de Istorie şi Ştiinţe Politice (FISP) a Universităţii „Ovidius” şi Institutul de Cercetări Eco-Muzeale Tulcea, a organizat, în acest weekend, cea de-a V-a sesiune anuală a asociaţiei. Deschiderea oficială a lucrărilor a avut loc vineri, în Sala Senatului a Universităţii „Ovidius”, în prezenţa istoricilor din Constanţa şi din ţară, dar şi a studenţilor, masteranzilor şi doctoranzilor de la FISP. În deschidere au luat cuvântul decanul FISP, lect. univ. dr. Emanuel Plopeanu şi preşedintele de onoare al ADIC, prof. univ. dr. Ioan Chiper, cel care a prezentat şi volumul „Relaţii româno-bulgare (1945-1965): dicţionar cronologic”/ „Romanian-Bulgarian Relations (1945-1965): Chronological Dictionary, 2012”, semnat de preşedintele ADIC, dr. Magdalena Tiţă.

Dicţionarul reprezintă un instrument de lucru util pentru cei care studiază relaţiile româno-bulgare, care acoperă perioada 1945-1965. „Este perioada asupra căreia m-am aplecat când am tratat teza mea de doctorat. Ştiu ce dificultăţi am întâmpinat în momentul în care am încercat să adun date disparate, pentru a face un inventar al problemelor relaţiilor bilaterale. Am editat această cronologie din dorinţa de a-i ajuta şi pe ceilalţi şi de a-mi continua activitatea de cercetare”, a spus dr. Magdalena Tiţă, cea care conduce şi destinele Direcţiei Judeţene de Cultură şi Patrimoniu Naţional Constanţa.

Sesiunea şi-a încheiat lucrările sâmbătă, în sala de conferinţe a hotelului Zodiac „Anul acesta, sesiunea anuală a Asociaţiei „Dobrogea - Istorie şi civilizaţie” este o ediţie jubiliară. Am dorit să organizăm acest eveniment în săptămâna în care s-a sărbătorit Ziua Dobrogei (n.r. 14 noiembrie). Din acest motiv, una dintre temele sesiunii este Evoluţia istorică a spaţiului danubiano-pontic, cealaltă este Relaţiile dintre statele sud-est europene sub impactul intereselor Marilor Puteri (sec. XIX-XXI)”, a spus preşedintele ADIC, Magdalena Tiţă.