Istorie cu probleme la Bagdasar-Arseni

Fostul ministru al Sănătăţii, liberalul Eugen Nicolăescu, a declarat, ieri, că în perioada mandatului său au existat controale ale ministerului la Spitalul Bagdasar-Arseni, care au dus la sesizarea DNA şi a Curţii de Conturi, dar şi la numirea unui interimar. Nicolăescu a fost întrebat cum vede situaţia de la Spitalul Bagdasar-Arseni, unde fostul manager este anchetat de DNA. "Licitaţiile respective, din ce-mi aduc eu aminte, au fost făcute în anii 2010 - 2012, în condiţiile de la vremea respectivă. Eu am avut, dacă nu mă înşel, în prima parte a anului un control la respectivul spital, iar raportul de control l-am trimis la DNA şi la Curtea de Conturi. Lucrul care mi se pare mie ciudat astăzi este că a mai fost o echipă de control a primului-ministru în lunile iulie - septembrie şi de atunci nu s-a mai ştiut nimic de acel control. Am constatat acum câteva zile, a apărut un raport, de ce a apărut acum? Mi-e greu să răspund", a spus Nicolăescu. El a susţinut că în urma controlului reprezentanţilor ministerului au fost ridicate suspiciuni asupra activităţii spitalului. "În luna ianuarie a expirat contractul de management al fostului manager, cel care este incriminat de raportul corpului de control. Aveam atunci câteva posibilităţi: să-i prelungesc pentru 3-6 luni de zile mandatul, să dispun reprezentanţilor Ministerului Sănătăţii din Consiliul de Administraţie (CA) să scoată postul la concurs sau să nu-i mai prelugesc mandatul, să numesc un alt interimar şi, respectiv, CA să scoată postul la concurs. Am optat pentru această a treia variantă, tocmai pentru că existau suspiciuni asupra fostului manager", a mai afirmat Nicolăescu. Fostul ministru a subliniat faptul că, la Spitalul Bagdasar-Arseni, condiţiile pentru pacienţi au fost aduse la un nivel decent. El a menţionat că în perioada în care a fost ministru al Sănătăţii au fost mai multe controale ale corpului de control al ministerului, unele fiind înaintate Poliţiei. Reamintim că Guvernul a sesizat DNA pentru posibile fapte de natură penală constatate la Spitalul Clinic de Urgenţă Bagdasar-Arseni Bucureşti, constând în plata unor servicii de consultanţă neprestate, plata a milioane lei către "firme de familie" care nu au lucrat nimic şi cumpărarea de echipamente la suprapreţ. Pentru echipamentele cumpărate, adaosul comercial s-a ridicat şi la 2.637%. În perioada supusă controlului, spitalul a fost condus de Anca Buliman, manager din iunie 2006.