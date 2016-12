Istvan Kovacs şi Radu Petrescu vor arbitra meciuri din UEFA Europa League

Joi seară, în ultima etapă a fazei grupelor din UEFA Europa League, arbitrii Istvan Kovacs şi Radu Petrescu vor oficia la centru partidele Anderlecht Bruxelles - AS Saint-Etienne şi FC Salzburg - Schalke 04 Gelsenkirchen. La Bruxelles, de la ora 20.00, echipa la care evoluează Nicolae Stanciu şi Alexandru Chipciu va primi vizita francezilor de la AS Saint-Etienne, într-un meci decisiv pentru stabilirea câştigătoarei grupei C, Anderlecht având acum două puncte avans. Istvan Kovacs va fi ajutat la linii de Vasile Marinescu şi Mihai Artene, Valentin Avram a fost desemnat al patrulea oficial al partidei, în timp ce Cristian Balaj şi Marius Avram au fost delegaţi arbitri adiţionali.

Tot joi, de la ora 22.05, stadionul „Red Bull Arena” din Wals-Siezenheim va găzdui duelul dintre FC Salzburg şi Schalke 04 Gelsenkirchen, contând pentru grupa I. Rezultatul acestui meci nu mai poate schimba soarta calificării din grupă, Schalke 04 şi FC Krasnodar fiind deja calificate în faza următoare a competiţiei. Radu Petrescu va fi asistat la cele două margini de Radu Ghinguleac şi Mircea Grigoriu, cu Sebastian Gheorghe al patrulea oficial şi Ovidiu Haţegan şi Sebastian Colţescu în postura de arbitri adiţionali. Surprinzător, Ovidiu Haţegan, cel mai bine cotat arbitru român, a fost delegat doar ca adiţional. Ultimul meci european oficiat de către Haţegan la centru a fost SSC Napoli - Dynamo Kiev, în grupele Ligii Campionilor, la 23 noiembrie.

ARBITRI DIN GERMANIA ȘI TURCIA PENTRU FC STEAUA, RESPECTIV ASTRA

O brigadă de arbitri din Germania va conduce partida dintre CF Villarreal şi FC Steaua București, programată joi seară, de la 18.00 (în direct la Pro TV și Dolce Sport 1), în ultima rundă a fazei grupelor din UEFA Europa League, în timp ce la confruntarea Astra Giurgiu - AS Roma, programată joi, de la ora 20.00 (în direct la Dolce Sport 1), au fost delegaţi arbitri din Turcia, a anunţat site-ul uefa.com.

CF VILLARREAL - FC STEAUA BUCUREŞTI - grupa L, joi, 8 decembrie, ora 18.00, stadion „El Madrigal” din Villarreal.

Arbitri: Manuel Gräfe, Holger Henschel și Mike Pickel; adiţionali: Robert Hartmann și Marco Fritz; rezervă: Christian Gittelmann (toţi din Germania).

ASTRA GIURGIU - AS ROMA - grupa E, joi, 8 decembrie, ora 20.00, Arena Naţională din Bucureşti.

Arbitri: Hüseyin Göçek, Mustafa Eyisoy și Kemal Yilmaz; adiţionali: Tolga Özkalfa și Mete Kalkavan; rezervă: Serkan Ok (toţi din Turcia).