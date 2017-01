Italia a ieşit din recesiune

Datele privind veniturile din taxe arată că Italia a ieşit din cea mai lungă recesiune postbelică, a afirmat, ieri, ministrul italian al Economiei, Fabrizio Saccomanni, în timpul unei conferinţe televizate la Sankt Petersburg, unde participă la Summit-ul G20. Italia a raportat al şaselea trimestru consecutiv de declin al economiei, de la mijlocul lui 2011, fiind cea mai lungă recesiune din ultimii 20 de ani. Banca Centrală a Italiei se aşteaptă la un declin al Produsului Intern Brut de aproximativ 2% în 2013 şi la o creştere de 0,5% în 2014. Guvernul de la Roma estimează un avans de 1,3% anul viitor, dar analiştii şi autorităţile europene apreciază că această prognoză este prea optimistă. Luna trecută, Fabrizio Saccomanni a declarat că economia Italiei va începe în trimestrul IV din 2013 să se redreseze, în urma celei mai îndelungate perioade de declin de la Al Doilea Război Mondial, şi ar trebui să revină pe creştere în 2014. În mai, Comisia Europeană a recomandat ieşirea Italiei din procedura pentru deficit excesiv, încheind monitorizarea strictă a finanţelor ţării, care a început în 2009, când s-a depăşit limita de 3% din PIB a deficitului.

Saccomanni a explicat că ieşirea Italiei din procedura pentru deficit excesiv va permite ţării să cheltuiască mai mulţi bani pentru investiţii şi să plătească arieratele pe care statul le datorează firmelor. De asemenea, Italia este sub presiune să-şi reducă datoria publică, care ar urma să ajungă anul acesta la 130% din PIB, al doilea cel mai ridicat nivel din Zona Euro după Grecia. Saccomanni a arătat că Guvernul va merge înainte cu planurile de vânzare a proprietăţilor de stat pentru reducerea datoriei, deşi estimările că s-ar putea obţine 400 de miliarde de euro din aceste operaţiuni sunt prea ridicate. Şi Fondul Monetar Internaţional (FMI) a revizuit în scădere estimarea privind evoluţia Italiei în acest an, apreciind că perspectivele rămân slabe, iar rata şomajului este inacceptabil de ridicată. Produsul Intern Brut al Italiei ar urma să înregistreze un declin de 1,8% în acest an, faţă de 1,5% cât indica prognoza anterioară, se arată în raportul publicat de FMI după evaluarea economiei ţării. Anul viitor, Italia ar urma să înregistreze o creştere de 0,7%, faţă de 0,5% cât se estima iniţial, dar FMI avertizează că există riscuri din cauza turbulenţelor politice şi a înăspririi creditării.