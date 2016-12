Italia, “bestia nerra” pentru germani

Italienii visează să joace finala EURO 2012, mizând şi pe tradiţie în confruntarea cu Germania din semifinale. Astfel, “squadra azzura” nu a pierdut niciodată în confruntările cu germanii la turneele finale, câştigând de trei ori, în timp ce patru meciuri s-au încheiat la egalitate.

„Germania se teme de noi, aceasta şi uitându-se la trecut. Ştim că o putem face”, a avertizat mijlocaşul italian Andrea Pirlo. În plus, Italia nu a mai pierdut în faţa germanilor din 1995, când a cedat într-un meci amical cu 0-2 şi nu a cunoscut înfrângerea în partidele oficiale sub conducerea lui Cesare Prandelli. Ultima întâlnire dintre cele două naţionale a avut loc în semifinalele Campionatului Mondial din 2006, când Italia s-a impus în semifinale, chiar în fieful Germaniei, după prelungiri. „Noi am rămas cu aceeaşi dorinţă de victorie, în timp ce Germania vine după patru-cinci ani la cel mai înalt nivel”, a avertizat Pirlo. Cel mai bun jucător al reprezentativei pregătite de Cesare Prandelli nu crede însă că ar putea câştiga “Balonul de Aur”, chiar dacă ar deveni campion european cu Italia. „Ar fi imposibil să-i întrec pe Messi şi Cristiano Ronaldo. Ei marchează 70-80 de goluri pe sezon”, a declarat Pirlo.