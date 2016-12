Italia continuă lupta

Obligată să câştige, Italia a fost echipa care a impus ritmul partidei, aseară, la Poznan, o eliminare din faza grupelor reprezentând o variantă neluată în calcul de jucătorii antrenaţi de Cesare Prandelli. Fotbaliştii italieni au atacat poarta lui Given încă din start, dar primul gol a venit abia în min. 35. După ce De Rossi (min. 1) ar fi putut deschide rapid scorul, italienii au forţat după min. 30, iar Di Natale a irosit trei bune situaţii de a marca, în min. 28, 30 şi 33. Golul plutea în aer şi Cassano l-a învins pe Given în min. 35, după cornerul executat de Pirlo, corner obţinut după un şut al aceluiaşi Cassano, la care portarul irlandez a fost la un pas să scape mingea în poartă. 1-0 la pauză pentru Italia, care era calificată în sferturi la acest scor, deoarece în cealaltă partidă a grupei Spania şi Croaţia se aflau la egalitate, 0-0. În repriza a doua, Di Natale nu l-a putut învinge pe Given în min. 54, şutând prea slab, din unghi. Italienii au trecut prin mari emoţii în min. 78, Buffon respingând balonul trimis de Andrews, din lovitură liberă. Finalul partidei a adus liniştea în tabăra italiană, după golul marcat de Navas în poarta Croaţiei, care a adus victoria Spaniei, venind şi reuşita lui Balotelli, din min. 90, atacantul lui Manchester City fructificând spectaculos mingea trimisă din corner de Diamanti. Italia - Irlanda 2-0 şi pe banca “verzilor” italianul Giovanni Trapattoni plângea cu un ochi şi râdea cu celălalt. “Squadra azzurra” merge mai departe!

Au evoluat - Italia (antrenor Cesare Prandelli): Buffon - Abate, Barzagli, Chiellini (57 Bonucci), Balzaretti - Pirlo - Marchisio, Thiago Motta, De Rossi - Di Natale (74 Balotelli), Cassano (63 Diamanti); Irlanda (antrenor Giovanni Trapattoni): Given - O’Shea, Dunne, St. Ledger, Ward - McGeady (65 Long), Whelan, Andrews, Duff - Robbie Keane (86 Cox), Doyle (76 Walters). Cartonaşe galbene: Balzaretti, De Rossi, Buffon / O’Shea, Andrews (2). Cartonaş roşu: Andrews (min. 89). Au arbitrat: Cuneyt Cakir (centru) - Bahattin Duran, Tarik Ongun (asistenţi) - Huseyin Gocek, Bulent Yildirim (asistenţi suplimentari) - toţi din Turcia; Viktor Şveţov (rezervă - Ucraina).