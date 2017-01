Italia, favorita lui Chivu la Mondiale

Continuăm astăzi să publicăm interviul acordat în exclusivitate echipei noastre de internaţionalul Cristi Chivu, aflat pentru cîteva zile pe litoral, la refacere. Şi, pentru că l-am intervievat pe căpitanul echipei naţionale chiar în pauza primului sfert de finală al Campionatului Mondial, Germania - Argentina, comentariile despre turneul final, cu părerea de rău a absenţei României, nu puteau lipsi. „Campionatul Mondial este o competiţie plăcută, venită la momentul oportun, tocmai atunci cînd s-a declanşat scandalul de corupţie în Italia şi planau serioase semne de întrebare asupra credibilităţii fotbalului în general. Au fost puţine surprize, dar sita a cernut şi, în final, au rămas cele mai bune echipe din fotbalul mondial... Merg pe Italia, pentru că joc acolo şi am foarte mulţi prieteni şi colegi în naţionala condusă de Marcelo Lippi”, a declarat fundaşul lui AS Roma. Chiar dacă Olanda, cea mai puternică adversară a tricolorilor din preliminariile europene şi singura prezentă la turneul final, a părăsit Mondialul german încă din optimi, Cristi Chivu nu subestimează forţa trupei lui Van Basten, însă are încredere că România se va califica: „Olanda este şi va rămîne o echipă foarte puternică. România are şansa ei. Pînă la urmă, nu avem o grupă foarte uşoară, dar nici prea grea. Sperăm să facem mai multe lucruri decît în precedentele campanii de calificare şi să ne calificăm, după mulţi ani, la un turneu final. E ceea ce ne dorim cu toţii, ceea ce aşteaptă toată lumea. Mi s-a întîmplat în această vacanţă să mă întîlnesc cu mulţi suporteri, care pur şi simplu m-au rugat să ne calificăm la un turneu final. Cred că şi ei şi noi ne-am săturat să tot vedem turnee finale fără România, pentru că e plăcut să-ţi reprezinţi ţara la astfel de competiţii, dar şi să stai cu emoţii în faţa televizorului”.

Conflictele la naţionale sînt trecătoare

Căpitanul naţionalei este convins că cel mai nou conflict, izbucnit în America între Victor Piţurcă şi Adi Mutu, este unul trecător. „Se întîmplă şi la Cupa Mondială... se ceartă antrenori cu jucători, fotbaliştii între ei, e stress-ul foarte mare la final de sezon. Sînt lucruri care se întîmplă, dar care nu vor avea o influenţă negativă asupra echipei naţionale. Nu este cazul să facem prea mult tam-tam, pentru că un conflict izbucnit la echipa naţională este ca şi încheiat, aşa e normal să fie. Aşa va fi şi între Adi şi Victor Piţurcă”, a declarat fotbalistul Romei. Deşi a plecat de la mare în cantonamentul Romei, Chivu se va întoarce foarte curînd la Constanţa: „Am învins Cehia pe acest teren, sper că la fel se va întîmpla şi cu adversarii din preliminariile viitoare. Ne simţim bine aici, ne face plăcere să jucăm la Constanţa şi sînt convins că la toate meciurile publicul va fi la fel de numeros şi cald cu noi ca şi pînă acum”. Primul meci din preliminariile Campionatului European din Austria şi Elveţia se va juca pe 2 septembrie, în compania vecinilor bulgari, cel mai probabil pe Stadionul „Farul”.