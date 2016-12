Italia, lămurită de UEFA

După de italienii s-au plâns că Germania beneficiază de două zile în plus de odihnă înaintea semifinalei EURO 2012 programată în această seară, de la ora 21.45, la Varşovia, UEFA a răspuns prompt. „Înţelegem frustrarea selecţionerului Cesare Prandelli şi suntem convinşi că şi-ar fi dorit mai mult timp pentru a-şi odihni jucătorii. Totuşi, programul pentru turneul final a fost întocmit în urmă cu trei ani, când nu era clar cine se califică şi ce echipe vor fi capi de serie. Este o problemă mai veche şi ne amintim că la EURO 2000 Italia a avut o zi în plus de odihnă faţă de Olanda. Am fi putut să programăm două sferturi de finală în aceeaşi zi, dar nu ar fi fost bine pentru spectatori. În 2008, echipe din aceeaşi grupă se puteau întâlni din nou în semifinale, dar între timp s-a rezolvat. Vom analiza şi această problemă în perspectiva turneului final din 2016”, a declarat directorul de organizare al UEFA, Giorgio Marchetti.