Italia știe să joace și altceva decât „Catenaccio“!

Naționala de fotbal a Italiei a reușit luni seară o victorie fără dubii în partida cu Spania de la EURO 2016, scor 2-0, prin golurile marcate de Chiellini (min. 33) și Pellè (min. 90+1). În meciul considerat drept cap de afiş al optimilor turneului final din Franța, Spania nu s-a ridicat decât rareori la nivelul aşteptărilor. Italia putea câştiga mult mai clar, ibericii fiind ţinuţi în meci de portarul David de Gea, care a avut câteva intervenţii senzaționale. „Squadra Azzurra” va întâlni Germania în sferturile de finală, sâmbătă, de la ora 22.00, pe stadionul „Matmut Atlantique” din Bordeaux.

După meciul disputat pe „Stade de France” din Saint-Denis, selecționerul Italiei, Antonio Conte, a ținut să sublinieze că Italia a demonstrat lumii întregi că nu joacă doar „Catenaccio”, ci este capabilă și de un joc ofensiv și spectaculos. „Am ştiut că băieţii mei au ceva măreţ înăuntrul lor, ceva extraordinar. Astăzi (n.r. - luni) am arătat întregii lumi că Italia nu ştie să joace doar Catenaccio”, a declarat tehnicianul care va prelua formaţia engleză Chelsea Londra după EURO 2016.

SPANIOLII AU RECUNOSCUT SUPERIORITATEA ITALIEI

Câştigătoarea ultimelor două Campionate Europene a părăsit prematur competiţia din Franța, iar selecţionerul Vicente del Bosque a recunoscut superioritatea Italiei. „Italia a fost echipa mai bună şi îi doresc mult succes. Am fost timizi în prima repriză. Am crescut puţin în partea a doua, dar nu am reuşit să marcăm pentru că Italia a fost evident mai bună. Recunosc că ne-au fost superiori, dar e exagerat să spui că ne-au umilit. Nu puteţi pune la îndoială intenţiile noastre bune. Am avut dorinţa de a câştiga, dar uneori adversarii sunt mai buni. Nu cred că s-a încheiat o eră. Avem mulţi jucători buni, structura de formare este bună, la fel şi cluburile”, a declarat del Bosque.

„Am rămas fără cuvinte! Trebuie să ne împăcăm cu această dezamăgire. Au fost mult mai eficienţi atunci când a fost nevoie de asta şi ne-au fost superiori (n.r. - în prima repriză). Am făcut un meci de aşteptare. Uneori, aceste situaţii te pot pune în dificultate. În repriza a doua am luptat mai mult, iar meciul a arătat altfel. Dar şi aşa poţi încheia în tabăra învinsă. Aşteptările erau foarte mari, dar acum trebuie să ne împăcăm cu această dezamăgire. Nu mai e nimic de spus, trebuie să ne gândim la viitor”, a afirmat mijlocaşul Andres Iniesta, cel care i-a adus Spaniei titlul mondial din 2010.

GIACCHERINI A DEPĂȘIT RECORDUL LUI NICOLIȚĂ

În meciul de luni cu Spania, mijlocaşul italian Emanuele Giaccherini, legitimat la Sunderland, a alergat pe durata a 90 de minute 12,97 kilometri, stabilind un record al turneelor finale de Campionat European. Vechiul record îi aparținea, din 2008, internaţionalului român Bănel Nicoliţă, cu 12,24 kilometri. O performanță care nu este la îndemâna oricui, Giaccherini având 31 de ani, iar Italia participând la EURO 2016 cu cel mai bătrân lot din istorie!