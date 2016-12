Italian căutat pentru că a vrut să îşi calce soţia cu maşina

Cetăţeanul italian arestat, în urmă cu două zile, de Curtea de Apel Constanţa în vederea extrădării în Italia, este acuzat de comiterea unei alte infracţiuni decât cea pentru care a fost căutat iniţial. Autorităţile italiene au emis un nou mandat european de arestare pe numele lui Mario Pascucci, de 42 ani, din localitatea Poggiomarino – Italia, pe care l-au transmis procurorilor constănţeni, care au cerut judecătorilor emiterea unui alt mandat de arestare provizorie. Conform anchetatorilor, în 2006, Pascucci a vrut să îşi ucidă soţia, Rossana Ambrosio, pe care a încercat să o calce cu un autoturism marca Honda. Femeia a fost acroşată cu bara de protecţie a maşinii şi s-a ales cu răni la picioare. În timpul anchetei s-a stabilit că, înainte de incident, Pascucci a ameninţat-o de mai multe ori pe Rossana Ambrosio că o omoară. Ca urmare a plângerii depuse de soţia sa la Poliţie, oamenii legii i-au întocmit bărbatului dosar penal pentru tentativă de omor şi vătămare corporală gravă, iar judecătorii l-au condamnat definitiv, în 2009, la o pedeapsă privativă de libertate de patru ani nouă luni şi 12 zile. „Nu am ştiut că sunt judecat pentru aşa ceva. Am avut trei avocaţi în Italia, dar niciunul nu mi-a spus de acest proces. Îmi amintesc de acel incident. Am avut un conflict cu soţia mea, însă nu e real că am lovit-o, deoarece a apucat să se refugieze într-un magazin”, a declarat Mario Pascucci în faţa procurorilor. El a susţinut că nu vrea să fie trimis în Italia pentru că are o afacere în România şi trei copii de care are grijă întrucât fosta lui concubină româncă i-a părăsit şi a plecat din ţară. Curtea de Apel Constanţa va judeca astăzi noua cerere de arestare.

AREST LA DOMICILIU Amintim că, în primul mandat european emis pe 9 februarie de Parchetul de pe lângă Tribunalul Napoli, Pascucci este acuzat de tentativă de omor, nerespectarea regimului armelor şi muniţiilor şi furt calificat. Potrivit anchetatorilor italieni, pe 26 septembrie 2007, individul a furat o armă marca Luger de calibru 9 mm, cu care a încercat apoi să-l împuşte pe cumnatul lui, Vicenzo Ambrosio. Poliţiştii italieni susţin că Pascucci a tras un foc în direcţia bărbatului, iar când a vrut să apese a doua oară pe trăgaci, arma s-a blocat. El a fost condamnat la doi ani şi două luni, din care a executat trei zile în arest şi un an în arest la domiciliu, având un rest de executat de un an şi 12 zile. În martie 2010 i-a expirat arestul la domiciliu, aşa că a plecat în România, lăsând în urmă o concubină şi doi copii.