Italian împuşcat mortal la vînătoare de ciocîrlii

Vînătoare încheiată tragic de doi italieni. Incidentul a avut loc la cinci kilometri distanţă de localitatea Nicolae Bălcescu, în apropierea drumului care face legătura cu comuna Tîrguşor. Lorenzo Pirisino, în vîrstă de 37 ani, şi Alberto Giovanni, în vîrstă de 67 ani, socrul acestuia, au venit săptămîna trecută în România, pentru a participa la o vînătoare de prepeliţe şi ciocîrlii. Partida fusese organizată de o asociaţie de vînătoare din Bucureşti, iar cei doi erau însoţiţi şi de doi reprezentanţi ai Asociaţiei Judeţene pentru Vînătoare şi Pescuit Sportiv Constanţa. Italienii au fost puşi în posturi fixe la o distanţă de mai puţin de doi metri. „Este o partidă organizată oficial, cu invitaţie de la o agenţie de vînătoare din Bucureşti. Italienii vînau împreună. Eram la doar cîţiva zeci de metri de ei, cînd am văzut că din stînga bărbatului mai în vîrstă se apropia un stol de păsări. Fără să se mai gîndească bărbatul s-a întors şi a tras. Erau mai puţin de doi metri între ei. L-a lovit pe Lorenzo puţin mai jos de omoplat. A agonizat aproape jumătate de oră. Noi nu am avut cu ce să îl ajutăm. Am vorbit cu cei de la ambulanţă şi au spus să îl lăsăm aşa, că îi facem mai mult rău dacă îl mişcăm“, a declarat Ioan Ciumedeanu, participant la vînătoare. Din nefericire însă, din cauza distanţei mici, alicele nu au apucat să se disperseze şi au acţionat ca un glonţ. La venirea echipajului SMURD, italianul era încă în viaţă, însă a murit la scurt timp. „Am fost solicitaţi la un accident de vînătoare. Cînd am ajuns, am găsit victima în stop cardio-respirator cu plagă împuşcată în regiunea toracelui inferior. S-au efectuat 50 de minute de resuscitare, dar fără niciun rezultat. Lorenzo Pirisino a decedat din cauza hemoragiei. Alberto Giovanni a fost transportat în stare de şoc la Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Constanţa“, a declarat Alexandra Cojocaru, medic SMURD. Verificările în acest caz sînt efectuate şi de o echipă din cadrul Serviciului Arme, Explozibil şi Substanţe Toxice. Oamenii legii i-au întocmit lui Alberto Giovanni dosar penal sub aspectul comiterii infracţiunii de ucidere din culpă. Trupul neînsufleţit al victimei a fost transportat la Morga Cimitirului Central în vederea efectuării necropsiei şi stabilirii cauzelor morţii.