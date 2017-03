Îți faci casă? Ia-ți materiale acum, cât încă-s ieftine!

Constructorii români spun că-n 2017 este inevitabilă o creștere a tarifelor cerute clienților, în contextul scumpirii cu circa 20 - 30% a materialelor folosite și majorării, de la 1 februarie, a salariului minim. Ei le recomandă celor care vor să-și facă o casă să-și comande de pe acum măcar o parte din materialele necesare și să evite pe cât posibil perioadele în care se întorc în țară românii plecați la muncă în străinătate (Paște, luna august). Atunci, furnizorii speculează și scumpesc toate materialele. În prezent, construcția unei locuințe pornește de la 600 euro pe metru pătrat, din care 300 - 400 euro reprezintă costul materialelor.

Expozanții veniți în aceste zile la târgul Constructexpo (București) avertizează că materialele de construcții s-au scumpit cu circa 25 - 30% și că salariul minim a avansat puternic în sectorul productiv, astfel că în 2017 va fi inevitabilă o creștere a prețului metrului pătrat construit. Astfel, produsele de bază din construcții, cum sunt fierul-beton, cimentul sau tabla, au acum prețuri cu 30% mai mari față de 2016. De asemenea, materialele pentru finisaje (gresie, faianță, lemnărie, feronerie) se scumpesc cu 20%, pe fondul creșterii cotațiilor ingredientelor din care sunt fabricate. „Tabla are deja prețuri mai mari cu 30%, fierul-beton - tot cu 30%, plasa - la fel; practic, cam tot ce e din oțel are prețuri mai mari. La materialele pentru finisaje încă n-au apărut noile cotații, dar ne așteptăm la scumpiri de cel puțin 20%. Furnizorii se grăbesc acum să scape de materiale și să le aducă pe cele cu noile prețuri“, spune Cosmin Răileanu, administratorul unui portal specializat în vânzarea de materiale de construcții. El recomandă tuturor celor care vor să-și construiască o casă să-și cumpere din timp materialele - „În fiecare an, în perioadele în care românii plecați în străinătate se întorc în țară, prețul materialelor de construcții crește brusc. Comercianții speculează astfel de perioade, cum ar fi sărbătorile de Paște sau luna august, când e vacanță în Occident“. Un metru pătrat de construcție la o locuință costă, în medie, 300 - 400 euro. Restul este profit. Și președintele Asociației Române a Antreprenorilor de Construcții (ARACO), Laurențiu Plosceanu, semnalează tendința de scumpire a construcției de case - „Majorarea salarială din februarie va produce cu siguranță efecte. Atenție - TVA zero la tranzacțiile imobiliare (în limita a 100.000 euro) ar trebui să atenueze acest trend“. În prezent, prețul final oferit de constructorii români variază între 600 și 1.000 euro, pentru o casă de dimensiuni medii, în funcție de calitatea materialelor folosite și de distanța dintre șantier și locul de aprovizionare.