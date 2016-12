ITM, înecat în procese!

Inspectoratul Teritorial de Muncă (ITM) Constanţa este depăşit de numărul enorm al proceselor pe care le are pe rol cu societăţile comerciale amendate pentru diferite abateri de la legislaţia muncii. „Avem foarte multe dosare în Instanţă cu cei are contestă amenzile. Este vorba despre amenzi destul de mari, de până la 30.000 de lei”, a declarat directorul ITM Constanţa, Eugen Bola. Până la ora actuală, instituţia a reuşit să „adune” nici mai mult, nici mai puţin, de... 350 de procese! În alte 200 de cazuri, ITM este implicat în procese pe Legea 85, legea falimentului. Un proces cu o firmă care contestă sancţiunea aplicată de inspectorii muncii se întinde, în medie, pe un an şi jumătate, dar au existat şi cazuri în care termenul a fost cu mult prelungit. Pe lângă timp pierdut inutil în mare parte prin tribunale, ITM Constanţa pierde şi bani, un astfel de proces fiind destul de costisitor. „Câştigăm aceste procese, dar există şi cazuri, foarte puţine trebuie să recunosc, în care Instanţa decide să transforme amenzile în avertismente. În domeniul relaţiilor de muncă, colectarea amenzilor este destul de dificilă mai ales pentru că se vorbeşte despre sume mari de bani în ceea ce priveşte cuantumul amenzilor aplicate. Agenţii economici încearcă prin orice modalitate să se sustragă plăţii amenzii şi ne acţionează în judecată”, a mai precizat Eugen Bola. Potrivit acestuia, angajatorii „motivează” existenţa muncitorilor fără forme legale de muncă prin tot felul de minciuni: „nu era angajat, era un amic de-al meu care era în trecere pe la firmă” sau „e vina contabilei care nu a făcut actele”. Anul trecut, ITM Constanţa a dat amenzi în valoare de 1,3 milioane de euro numai pentru deficienţele întâlnite în relaţiile contractuale de muncă.

80.000 LEI, BANI DE RECUPERAT Şi agenţii economici care nu vor să-şi achite comisioanele pentru păstrarea cărţilor de muncă la ITM dau bătăi de cap inspectorilor. Sumele neachitate din 2010 şi până în prezent se cifrează la 80.000 de lei. „Datoriile erau mult mai mari, dar am reuşit să recuperăm o parte din bani. La finele anului 2010, erau înregistraţi 12.000 de debitori. Mare parte dintre ei au susţinut că au plătit, doar că au trimis banii în conturi greşite”, a precizat Eugen Bola. La ora actuală, ITM mai are pe „lista neagră” 470 de debitori. Inspectorii de muncă speră să recupereze 80% din ce a mai rămas din sumele restante până în toamna acestui an. „Totul este ca nu cumva datornicii noştri să intre în faliment. Atunci, situaţia se va schimba. Vom intra pe lista credală şi este posibil să ne recuperăm banii în câţiva ani”, a mai adăugat şeful ITM Constanţa.

PE PLANTAŢIE... De la începutul anului şi până în prezent, inspectorii de muncă au efectuat 1.230 de controale care s-au finalizat cu aplicarea a 243 de amenzi contravenţionale, în valoare de aproximativ 1,4 milioane lei. Valoarea cea mai mare a amenzilor – 950.000 lei - a fost aplicată pentru utilizarea forţei de muncă fără forme legale şi s-au dispus 2.681 de măsuri pentru intrarea în legalitate. Săptămâna trecută, societatea „Ada Cosmetics Lux” a fost sancţionată cu 10.000 lei pentru folosirea unui lucrător la negru, „Can Trans” a primit 20.000 lei pentru că se folosea de doi angajaţi fără forme legale de muncă, iar „Giro Construct” trebuie să achite o amendă de 30.000 de lei pentru cei trei muncitori „ilegalişti”. Începând cu 19 martie, ITM a demarat o campanie de amploare împotriva muncii la negru. Sunt controlate sectorul forestier, brutăriile unde angajaţii muncesc şi în timpul nopţii iar următorul pe listă va fi domeniul construcţiilor. Potrivit directorului instituţiei, Eugen Bola, dacă nu sunt însoţite de jandarmi, echipele de control au mari probleme în desfăşurarea verificărilor pentru că unii patroni refuză să le primească. Alţii îşi dau seama de ceea ce va urma şi pun lacătul pe uşi. Tuturor li se lasă o înştiinţare şi, dacă în termenul stabilit nu se prezintă la sediul ITM, riscă amenzi usturătoare cuprinse între 4.500 şi 10.000 de lei.